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Немецкий публицист Репке: Для Киева остались только неблагоприятные исходы конфликта

20 августа 2023, 09:35

Фото: istockphoto/JARAMA

Анализ заместителя главного редактора немецкого журнала Bild показывает, что украинские власти находятся в крайне разрушительной ситуации. Для Киева остались только плохие варианты исхода конфликта, и вина за это во многом лежит на странах Запада.

Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал обозреватель издания Юлиан Репке. Согласно анализу, одним из вариантов развития событий может стать повторное контрнаступление ВСУ в 2024 году. Это возможно, так как для западных союзников уже очевидно отсутствие успехов в ходе текущего контрнаступления.

Однако такие действия украинских войск будут возможны только при условии продолжения западных поставок вооружений в прежнем и даже большем объеме. Самым же «ужасным» вариантом для Украины, по мнению обозревателя, может стать встречное контрнаступление, предпринятое Вооруженными Силами России. ВСУ, истощив силы и ресурсы в бесплодных атаках, просто не смогут противостоять российским войскам, заключил эксперт.

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#эксперт
#twitter
#всу
#контрнаступление
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Экономист Мур: Власти США расставили приоритеты в пользу Украины, а не своей страны
Мур: Власти США выделяют больше средств для помощи Украине, чем своим жителям на Гавайях
20 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Власти США пообещали жителям штата Гавайи, охваченного пожарами, помощь в размере порядка 700 долларов. При этом, в недавно принятом пакете военной помощи Украине озвучена сумма в 200 млн долларов, сообщил в эфире телеканала Fox News экономист Стивен Мур.
Эксперт подчеркнул, что жители Гавайев «умоляли о деньгах», однако власти игнорировали эти запросы, полностью погрузившись в ситуацию на Украине.

«Удар стихии и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства», – заявил Мур.

Ранее сообщалось, что в штате бушуют пожары из-за высоких температур, сухости и урагана «Дора». Возгорание распространилось на территории до 400 гектаров. По последним данным, результате происшествия погибло 110 человек.

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#пожар
#поддержка
#украина
#финансирование
#сша
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Кеннеди-младший: Получение Украиной истребителей F-16 создаст угрозу для всего мира
20 августа 2023, 10:01

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Передача Украине истребителей F-16 станет угрозой для всего человечества. Об этом на своей странице в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он сообщил, что с точки зрения обороны, идея поставки истребителей достаточно хороша. Но если смотреть на последствия такого решения, то становится ясно, что они представляют собой угрозу для всего мира. В связи с этим, Кеннеди-младший задался вопросом: «Почему бы не провести переговоры?».

Также он добавил, что передача ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону и не предотвратит коллапса, поскольку требуется много времени на подготовку пилотов. Такие самолёты сложны в использовании, необходимо иметь навыки для работы с этими машинами.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что освоение истребителей F-16 украинскими лётчиками может занять не менее пяти лет.

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#украина
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#поставки
#вооружение
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WSJ: Разрабатываемые Западом мирные соглашения не подходят России и Украине
20 августа 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Alex Kochev

В настоящее время политики Запада разрабатывают различные варианты мирного урегулирования украинского конфликта, причем очевидно, что все они являются неприемлемыми как для Киева, так и для Москвы.
Об этом сообщается в материале издания The Wall Street Journal. В публикации указано, что основной целью Украины является восстановление ее территориальной целостности, что вряд ли достижимо в ближайшей перспективе, поскольку поддержка западных союзников весьма ограничена. Это обусловлено тем, что ключевые партнеры киевского режима, среди которых называются Германия и США, опасаются возникновения слишком больших «затрат и рисков». Поэтому разрабатываемые западными официальными лицами планы сделок по прекращению военных действий не соответствуют целям Украины и России, говорится в материале.

В Москве ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но в то же время отмечали, что для этого нет пока соответствующих предпосылок и условий.

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#сша
#германия
#поддержка
#украина
#россия
#конфликт
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Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины
20 августа 2023, 08:35

Фото: istockphoto/Michele Ursi

НАТО отказалось от всяческих надежд на победу Украины в военном конфликте с Россией. Такое мнение высказал обозреватель издания The Telegraph, британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Военный эксперт напомнил, что, выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ киевских властей от части территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Из этого выступления Кент делает вывод о том, что НАТО больше не испытывает иллюзий по поводу возможности победы Украины. Журналист также отметил, что через два года после «позорного» ухода из Афганистана Запад снова находится на грани поражения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявление Йенсена «странным вбросом». К нему присоединился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк который сообщил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в Североатлантическом альянсе.

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В Египте заявили о росте интереса к изучению русского языка
Филолог-русист: в Египте у студентов растет интерес к изучению русского языка
20 августа 2023, 01:42

Фото: iStock/Oleg_P

Интерес к русскому языку и культуре в Египте набирает обороты, заявил филолог и заведующий кафедрой русского языка в египетском университете Айн-Шамс Мухаммед Наср аль-Гебали.

«Интерес к русскому языку действительно возрастает», — цитирует аль-Гебали РИА Новости.
Он указал, что число студентов в Египте, изучающих русский язык, увеличивается не только из-за перспектив трудоустройства, но и из-за желания углубить свои знания о российской культуре.

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#жуковский
#филолог
#русский язык
#египет
#новости
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Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне
Генерал Тчиани: Нигер не хочет войны, но будет к ней готов
20 августа 2023, 01:08

Фото: iStock/Yuzu2020

Глава нигерского «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани подчеркнул, что Нигер не ищет войны, но будет готов защищаться при необходимости.
«Армия и народ Нигера не стремятся к войне, но мы будем сопротивляться любому вторжению», — цитирует его телеканал Al-Jazeera.
Тчиани также выразил разочарование в том, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не признают важность Нигера в поддержании стабильности в регионе, особенно в условиях усиленной активности террористов.

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#армия
#всу
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Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере
Рейтер: делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников Тчиани в Нигере
19 августа 2023, 23:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), приехавшая в столицу Нигера, встретилась с главой военного органа «Национальный совет по защите отечества», созданного мятежниками, генералом Абдурахманом Тчиани, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на представителя президента Нигерии.
«Делегация ЭКОВАС провела в Ниамее переговоры с лидером военной хунты, генералом Абдурахманом Тчиани», — говорится в заявлении.
Стоит отметить, что члены делегации региональной организации также встречались с отстраненным от должности президентом Нигера Мохамедом Базумом.

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#всу
#переговоры
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Politico: республиканцы в Конгрессе могут контролировать финансирование Украины
19 августа 2023, 21:31

Фото: iStock/dkfielding

Члены республиканской партии в конгрессе США, которые выступают против дополнительной финансовой поддержки Киева, могут попросить создать контролирующий орган, который будет отслеживать финансирование Украины с целью предотвращения коррупции. Об этом сообщает издание Politico.
Сообщается, что республиканцы также воздерживаются от поддержки запроса президента США Джо Байдена к конгрессу о новой финансовой помощи Украине. По информации анонимного помощника члена республиканской партии, такого мнения придерживаются не только республиканцы.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».

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#сша
#байден
#конгресс сша
#украина
#помощь
#финансирование
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Глава минобороны Украины Резников заявил о готовности подать в отставку
19 августа 2023, 20:30

Фото: iStock/sandsun

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку. Об этом сообщает «Клименко. Тайм».
Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову. 

Напомним, в феврале Резников высказывался по поводу слухов о своей отставке. Он утверждал, что никаких разговоров о том, что он должен уйти с поста, у него не было. Однако он подчеркнул, что каждый чиновник должен понимать, что не может занимать должность вечно. В связи с этим, он готов к любым событиям. Кроме того, Резников заявил, что не стыдится своей деятельности, поэтому будет показать, что он сделал.

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#нато
#всу
#минобороны
#зеленский
#украина
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