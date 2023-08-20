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Анализ заместителя главного редактора немецкого журнала Bild показывает, что украинские власти находятся в крайне разрушительной ситуации. Для Киева остались только плохие варианты исхода конфликта, и вина за это во многом лежит на странах Запада.
Однако такие действия украинских войск будут возможны только при условии продолжения западных поставок вооружений в прежнем и даже большем объеме. Самым же «ужасным» вариантом для Украины, по мнению обозревателя, может стать встречное контрнаступление, предпринятое Вооруженными Силами России. ВСУ, истощив силы и ресурсы в бесплодных атаках, просто не смогут противостоять российским войскам, заключил эксперт.
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Александр Бойцов