Немецкий журналист предрёк Украине потерю западной поддержки

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Украина может потерять помощь Запада из-за бушующего в Израиле конфликта, об этом заявил немецкий журналист Макс Хермес в эфире Welt.
«Конечно, внимание мира сместилось на этот конфликт (палестино-израильский). Об Украине уже не так много говорят. Это может привести в долгосрочной и среднесрочной перспективе к тому, что Запад снизит финансовую и военную помощь и сфокусируется на Израиле», - прокомментировал ситуацию Хермес.Он также напомнил, что в кругах американских политиков уже давно произошёл раскол на тему дальнейшего финансирования украинского конфликта.
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