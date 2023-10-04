«Немыслимо»: США отняли у Украины последнюю надежду

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Западные страны все более открыто демонстрируют усталость от украинского конфликта и заявляют о нежелании продолжать денежные вливания в ВСУ, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft.
«Решение конгресса США принять временный бюджет для финансирования нашего правительства еще на 45 дней без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро меняется политическая ситуация. Такое голосование было бы немыслимо в декабре прошлого года», - прокомментировал ситуацию Биб.
Автор напомнил недавний конфликт с украинским зерном, в результате которого несколько европейских странах запретили импорт сельхозпродукции Украины на свои рынке, поскольку это обстоятельство очень сильно ударило по их собственным фермерам.
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