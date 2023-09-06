Немцы поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок о войне с РФ

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В бундестаге выразили благодарность России за несерьезное отношение к словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне с Россией, об этом заявил депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
Напомним, в ходе заседания ПАСЕ 24 Бербок сказала, что европейские страны ведут войну против Российской Федерации. Она также призвала союзников оказывать совместную помощь Киеву, а не искать виновных среди своих.
Он также призвал главу МИД сэкономить на визажистах, деньги на которых выделяются из средств налогоплательщиков, и потратить их на изучение английского языка, намекая на случай, когда Бербок, выступая на английском языке в ЮАР, допустила ошибку, и вместо «beacon» - маяк, сказала «bacon» - бекон, в итоге, высказывание Бербок звучало как «Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды».
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«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны – «у нас война с Россией» - не восприняли всерьез», - прокомментировал ситуацию Койтер.
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Евгения Парфентьева