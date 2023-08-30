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Немецкие следователи, который ведут расследование взрывов на «Северных потоках», все больше убеждаются в причастности Киева к этому теракту, пишет Der Spiegel.
По предварительной версии следствия, в диверсии участвовала арендованная яхта «Андромеда». На ее борту нашли взрывчатое вещество октоген, его же обнаружили на подорванных трубах.
Выяснилось, что «Андромеда» была арендована польским туристическим агентством Feeria Lwowa, которое принадлежит жительницы Киева. При этом, в самой Польше ни адреса, ни офиса этого агентства следователи не нашли. В полне возможно, что эта фирма подставная.
К тому же, по информации СМИ, один из членов экипажа «Андромеды» прямо сейчас служит в ВСУ. При посадке на борт он показал владельцу судна поддельный молдавский паспорт на имя человека, которому сейчас более 60 лет. Матросу же было не больше 30.
Немецкие следователи продолжают свое расследование.
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Выяснилось, что «Андромеда» была арендована польским туристическим агентством Feeria Lwowa, которое принадлежит жительницы Киева. При этом, в самой Польше ни адреса, ни офиса этого агентства следователи не нашли. В полне возможно, что эта фирма подставная.
Немецкие следователи продолжают свое расследование.
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Евгения Парфентьева