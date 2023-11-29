Нескольких российских журналистов не пустили на встречу глав МИД ОБСЕ

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Нескольких российских журналистов не допустили до освещения заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия фиксирует все попытки стран Запада создать помехи для участия российской делегации в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. При этом подготовка к визиту российских представителей продолжается.
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Анастасия Чинкова