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Президент США Джо Байден не смог отстоять позицию Запада в отношении Украины и уехал с саммита G20 ни с чем. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.
Ранее официальный представитель России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш заявила, что половина членов G20 не согласилась смотреть на события на Украине через призму позиции Запада. Поэтому декларация, принятая по итогам саммита, не устроила Байдена и весь глобальный Запад, которым не удалось навязать своё мнение.
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Анастасия Чинкова