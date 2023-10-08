«Нет никакого оправдания»: Шольц оценил ситуацию в Израиле

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия палестинских боевиков по отношению к Израилю варварскими. Он подчеркнул, что в Германии не допустят антиизраильских митингов.
В ходе выступления, посвящённого нападению боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля, Шольц оценил действия Палестины как «варварские и возмутительные».
Он подчеркнул, что лично выразил поддержку премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.
Кроме того, Шольц заявил, что в Германии усиливается защита израильских учреждений. Он назвал недопустимым празднование немцами начала войны в Израиле, поскольку то количество жертв обстрелов, которое наблюдается сейчас – не повод для радости и ликования.
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Он подчеркнул, что лично выразил поддержку премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.
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Анастасия Чинкова