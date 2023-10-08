«Нет никакого оправдания»: Шольц оценил ситуацию в Израиле

Все более разгорающийся конфликт между Израилем и движением ХАМАС не только ввергнет в хаос сектор Газа, но ударит также по Украине, Саудовской Аравии и, скорее всего, по Ирану. Такое мнение выразил один из ведущих американских аналитиков Томас Фридман.