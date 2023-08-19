Нет сомнений. В Польше высказались о готовности воевать против России

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Польские лидеры могут решить отправить войска на Украину для борьбы с Россией, предположил обозреватель Михал Радзиковский в статье для Myśl Polska.
«Несомненно, премьер-министр и другие решающие лица будут готовы послать польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от вымышленной российской угрозы. Число жертв не будет иметь для них значения, так же как не имело значения для их позорных предшественников», — выразил свою точку зрения журналист.Автор статьи заключил, что обращение властей к патриотической риторике не имеет ничего общего с национальными интересами Польши.
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