Нет сомнений. В Польше высказались о готовности воевать против России

В ходе демонстрации перед турецким посольством в Гааге ультраправые активисты из Нидерландов разорвали и растоптали Коран, сообщает агентство France Presse. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд разорвал священную книгу, что вызвало возмущение около 50 участников контрдемонстрации. Путь к посольству для них заблокировало около 20 полицейских.