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Нет сомнений. В Польше высказались о готовности воевать против России

Myśl Polska: власти Польши будут готовы отправить солдат на войну против России
19 августа 2023, 03:04

Фото: istockphoto.com/Velishchuk

Польские лидеры могут решить отправить войска на Украину для борьбы с Россией, предположил обозреватель Михал Радзиковский в статье для Myśl Polska.

«Несомненно, премьер-министр и другие решающие лица будут готовы послать польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от вымышленной российской угрозы. Число жертв не будет иметь для них значения, так же как не имело значения для их позорных предшественников», — выразил свою точку зрения журналист.
Автор статьи заключил, что обращение властей к патриотической риторике не имеет ничего общего с национальными интересами Польши.

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Буркина-Фасо и Мали готовятся реагировать на атаки на Нигер, сообщают СМИ
RTN: Буркина-Фасо и Мали разместили самолеты для реагирования на атаки на Нигер
19 августа 2023, 02:51

Фото: iStock/Yuzu2020

Буркина-Фасо и Мали развернули боевые самолеты для реагирования на любую агрессию против Нигера, сообщает телеканал RTN в социальной сети X (экс-Twitter).
«Эти две страны-соседи разместили военные самолеты для ответа на любые агрессивные действия в отношении Нигера», — говорится в публикации телеканала. Однако точное место размещения самолетов не указано.
Согласно информации канала, в Ниамее прошла встреча офицеров генеральных штабов трех стран.

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Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
CNN: власти США ожидают добровольной сдачи Трампа в конце следующей недели
19 августа 2023, 02:48

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп, по данным источника в правоохранительных органах, планирует добровольно сдаться властям в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия, в конце следующей недели. Об этом сообщает телеканал CNN, не уточняя подробности.
Ранее Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Сам бывший президент, который отрицает предъявленные ему обвинения, пока не сделал никаких заявлений касательно возможной сдачи органам правопорядка.

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#сша
#президент
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«Наконец сдашься?»: В Сети раскритиковали решение Зеленского
19 августа 2023, 01:49

Фото: официальный сайт Кремля

В соцсети X (бывш. Twitter) пользователи аскритиковали новое заявление президента Украины Владимира Зеленского о мощных решениях для укрепления Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Итак, ты наконец сдашься?», — задался вопросом пользователь с ником EmbiidFloppingAgain.

«Твое контрнаступление жалкое», — добавил mike.

«Прекрати посылать молодых украинцев на верную смерть», — призвал Suraj Sahoo.

«Сдавайся или беги!», — заключил комментатор Patric.

4 июня Украина начала продвижение на Артемовском, Южнодонецком и Запорожском направлениях, бросив в бой подготовленных НАТО военных и западную технику. По словам президента РФ Владимира Путина, Киеву не удалось достичь каких-либо результатов, что разочаровало их западных кураторов.

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#всу
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Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину
Лавров: затяжной конфликт на Украине уменьшит желание Запада ее восстанавливать
19 августа 2023, 01:40

Фото: сайт Кремля

Чем дольше продолжается военное противостояние на Украине, тем менее вероятно, что западные инвесторы захотят участвовать в восстановлении страны после конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для журнала «Международная жизнь».
«Если взглянуть на перспективы, будущее выглядит мрачно для властей Киева и их наставников. Чем дольше продолжаются вооруженные стычки, тем менее склонны западные инвесторы участвовать в восстановлении Украины после конфликта. Их уверенность в военных успехах Украины и даже в ее выживании в любых формах и границах становится все слабее. Не говоря уже о том, что сомнительна способность Киева обслуживать свой государственный долг», — сказал Лавров.
По его мнению, несостоятельность в возврате кредитов неизбежно повлечет за собой дополнительную нагрузку на налогоплательщиков в западных странах, способствует росту инфляции и снижению уровня жизни.

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Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России
Лавров: ядерное оружие является ответом на некоторые угрозы безопасности России
19 августа 2023, 00:36

Фото: сайт Кремля

Ядерное сдерживание в настоящее время представляет собой единственный ответ на определенные угрозы безопасности России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для журнала «Международная жизнь».
«С точки зрения сдерживания, обладание ядерными вооружениями в наши дни является единственным решением для противостояния некоторым значительным внешним угрозам безопасности нашего государства. События вокруг Украины подтвердили правомерность наших опасений в этом направлении», — заявил Лавров.
Министр подчеркнул, что НАТО, грубо нарушая принцип неделимости безопасности, объявила себя ядерным союзом и поставила цель «стратегического поражения» России.

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#лавров
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В Гааге радикалы разорвали Коран перед посольством Турции
Франс Пресс: нидерландские ультраправые разорвали Коран перед посольством Турции
19 августа 2023, 00:28

Фото: istockphoto/Rifky Rachman Safri

В ходе демонстрации перед турецким посольством в Гааге ультраправые активисты из Нидерландов разорвали и растоптали Коран, сообщает агентство France Presse. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд разорвал священную книгу, что вызвало возмущение около 50 участников контрдемонстрации. Путь к посольству для них заблокировало около 20 полицейских.
Когда Вагенсвельд разорвал Коран, некоторые из протестующих начали метать в него камни. Они попытались догнать уходящего радикала, однако им помешали правоохранители.

Мэр Гааги Ян ван Занен заявил, что городской совет Гааги отвергает такие действия, которые противоречат ценностям «уважительного и инклюзивного» города. Тем не менее, как отметил мэр, законодательство страны не позволяет ему запретить подобные акции.

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СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера
Politico: мнения по Нигеру стали причиной разногласий в отношениях Франции и США
18 августа 2023, 23:45

Фото: iStock/DancingMan

Отношения между Францией и США испытывают напряженность из-за разногласий по поводу взаимодействия с новым военным руководством Нигера. Об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на заявления чиновников.
Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд встретилась с недавно назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Однако, по данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер не принес результатов, несмотря на «откровенные» переговоры. Также стало известно, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей на этой неделе.

«Вероятно, чтобы предотвратить насилие, США быстро захотели начать диалог с путчистами. Возможно, было бы лучше обеспечить определенные условия или гарантии перед открытием таких каналов», — сказал французский чиновник, знающий ситуацию в Нигере, в комментарии для издания.
Американский чиновник, осведомленный о ситуации, признал, что некоторые союзники были недовольны поездкой Нуланд, но поддержал попытку вступить в разговоры с военными.

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#Нигер
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ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер
ЭКОВАС назначило дату вторжения в Нигер, но не будет ее озвучивать
18 августа 2023, 23:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Генеральные штабы стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) определились с датой начала военного вторжения в Нигер, но не намерены обнародовать её. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на слова комиссара ЭКОВАС по вопросам политики, мира и безопасности Абделя Фатау Мусаха.
«Мы приняли решение о дне военного вторжения в Нигер, но не будем его анонсировать. Текущая ситуация — это один из переворотов в регионе, и мы намерены попытаться прекратить их», — заявил он после встречи в Гане.
В конце июля в Нигере был объявлен военный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Мохамед Базум. Переворот вызвал осуждение со стороны большинства западных стран и ЭКОВАС.

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#президент
#Нигер
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Шольц: На Украине нет и не будет немецких военных
18 августа 2023, 23:20

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецких военных нет и не будет в конфликте на территории Украины. Об этом пишет Augsburger Allgemeine.
Немецкий лидер добавил, что старается не допустить вмешательства ФРГ в украинский конфликт. 

«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», — подчеркнул Шольц.

При этом он отметил, что Германия продолжит поддерживать Киев и поставлять вооружения ВСУ, что является нарушением табу страны, так как ФРГ в последние десятилетия не поставляла оружие в зоны конфликтов за редким исключением. По словам канцлера, немецкая сторона продолжит следить за действиями союзников, чтобы не допустить прямого столкновения НАТО с РФ.

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