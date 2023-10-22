Нетаньяху: активизация «Хезболлы» приведёт Ливан к разрушительным последствиям

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хезболлах» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана. Об этом Нетаньяху сказал перед военными.
«Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сообщил премьер Израиля.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
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Екатерина Коршунова