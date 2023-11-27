Нетаньяху допустил продление перемирия в секторе Газа

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В ходе общения с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля подчеркнул возможность продления текущего четырехдневного перемирия в секторе Газа, пишет газета Times of Israel.
Сообщается, что он также донёс до американского лидера намерение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжить активные действия после завершения текущего периода прекращения огня для достижения своей цели по устранению палестинской организации ХАМАС.
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