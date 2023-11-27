Нетаньяху хочет провести выборы сразу после окончания операции в секторе Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен провести выборе сразу после окончания операции ЦАХАЛ в секторе Газа, об этом сообщает Yedioth Ahronoth со ссылкой на источники.
«Он хочет «пощупать пульс» «Ликуда» (правящая партия Израиля) и транслирует два основных посыла, которые звучат как его следующая предвыборная кампания: он обещает продолжать борьбу до конца, и он единственный, кто предотвратит создание палестинского правительства. Было ощущение, что он нацелился на выборы сразу после войны», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.
По информации источника СМИ, Нетаньяху сильно обеспокоен перспективой потерять свой пост, и даже иронично отшучивается с членами партии на эту тему. В последние несколько дней он активно ведёт переговоры с членами «Ликуда», желая выяснить, насколько вероятна его отставка и что он может предпринять, чтобы её не допустить.
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Евгения Парфентьева