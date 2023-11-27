Нетаньяху хочет провести выборы сразу после окончания операции в секторе Газа

Президент Украины Владимир Зеленский пытается залезть во все сферы, чтобы заработать рейтинг, однако, терпит поражение по всем фронтами, об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для «Смотрим».