Нетаньяху: Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС

Фото: iStock/Ekaterina_Lin
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, посетивший сектор Газа, сообщил, что операция будет продолжаться до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернем их всех. Мы продолжим до конца — до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем», — цитирует агентство слова Нетаньяху в ходе посещения анклава.
Премьер Израиля подчеркнул, что у страны есть три цели — ликвидировать ХАМАС, вернуть похищенных и гарантировать, что Газа вновь не превратиться в угрозу.
Читайте также:
Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю
Захарова: ХАМАС освободило россиянина вне списка обмена
AP: У берегов Йемена захватили нефтяной танкер, связанный с Израилем
Диана Аванесян