Израиль анонсировал судьбоносный ответ ХАМАС

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Об этом Нетаньяху сообщил на совещании с руководителями южных регионов страны.
«Израиль перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем», — сказал Нетаньяху.
Он также попросил всех граждан стоять твердо, так как Ближний Восток скоро будет изменен. Нетаньяху добавил, что военная кампания только началась, поэтому тяжелые дни еще впереди.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило восемьсот, пострадали около двух с половиной тысяч человек.
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