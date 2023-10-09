Радио1
Главная / Новости / Политика/ Израиль анонсировал судьбоносный ответ ХАМАС

Израиль анонсировал судьбоносный ответ ХАМАС

Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток
09 октября 2023, 16:25
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Об этом Нетаньяху сообщил на совещании с руководителями южных регионов страны.
«Израиль перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем», — сказал Нетаньяху.

Он также попросил всех граждан стоять твердо, так как Ближний Восток скоро будет изменен. Нетаньяху добавил, что военная кампания только началась, поэтому тяжелые дни еще впереди.


Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило восемьсот, пострадали около двух с половиной тысяч человек.

Читайте также:

Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа

Дипмиссия России сообщила, сколько россиян находятся в Палестине
#израиль
#взрывы
#человек
#евросоюз
Читайте нас в
Американский генерал Милли оценил риски войны между Россией и США
Генерал Милли: Риск столкновения США с Россией возрастет в ближайшие 10-15 лет
09 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Уходящий в отставку американский генерал Марк Милли заявил, что риск боевого столкновения России и США возрастет в ближайшее десятилетие, в интервью для 60 Minutes на CBS.
«Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10–15 лет возрастет», - прокомментировал ситуацию Милли.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины Милли назвал «долгим, трудным и крайне кровавым».

Напомним, в ноябре 2022 года Марк Милли предрек поражение Киева при отказе от мирных переговоров с Москвой. 

«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - заявил Милли практически год назад. Тогда он также отметил, что Россию практически невозможно победить в вооруженном противостоянии.

Читайте также: 

Президент Путин присвоил звание Героя России рядовому Егорову посмертно

AT: США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Армия России заманила ВСУ в котел в районе Купянска
#бюджет
#украина
#путин
#контрнаступление
#россия
#сша
Читайте нас в
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и премьер Ирака ас-Судани обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 октября
09 октября 2023, 16:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, в том числе, ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что на следующий день глава российского государства и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Напомним, Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября. Организаторами форума выступили фонд «Росконгресс» и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что российскому лидеру Владимиру Путину вручили орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Читайте также:

Путину вручили высшую награду Чеченской Республики - орден Ахмата-Хаджи Кадырова

Медведев предсказал бесконтрольное использование оружия, переданного Украине

Сенсационные заявления Путина на Валдае: ядерная доктрина, как взорвался джет Пригожина
#форум
#министр
#фонд
#неделя
#рф
Читайте нас в
Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев
ЕС приостановит платежи для палестинцев из-за эскалации конфликта с Израилем
09 октября 2023, 16:15

Фото: iStock/butenkow

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что Евросоюз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев, а также пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом Вархелли написал в социальной сети X.
Еврокомиссар написал, что масштаб террора и жестокости по отношению к Израилю и его гражданам достиг поворотной точки. Вархелли добавил, что рассмотрение всех новых проектов, в том числе на этот год также будет приостановлено.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Читайте также:

На Украине испугались скорой катастрофы

Захарова напомнила позицию России по контролю над оружием Украины

В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа
#взрывы
#израиль
#конфликт
#евросоюз
#оружие
#финансирование
Читайте нас в
Израильская армия нанесла удар по центрам ХАМАС в Газе
09 октября 2023, 16:13

Фото: iStock/Arseniy45

Вооруженные силы Израиля нанесли массированный удар по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа, об этом армия Израиля сообщила в своем Telegram-канале.
«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит массированные удары по нескольким стратегическим центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - прокомментировали ситуацию представители ВС Израиля. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

При этом, сегодня стало известно, что из южной части Ливана в сторону Израиля было выпущено не менее 12 ракет. 

Читайте также: 

«Жириновский» заявил, что израильский конфликт – это следствие западных игр

«Страна.ua»: Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины

Польская армия запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля на Крит
#израиль
#армия
#операции
#хамас
#ракета
#сектор газа
Читайте нас в
Запад не упустит шанса дискредитировать выборы в России, заявили в МИД РФ
МИД РФ: Запад попытается дискредитировать выборы президента России
09 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/iDymax

На Западе попытаются дискредитировать предстоящие выборы президента России, об этом заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович в ходе совещания Совфеда.
«Не стоит рассчитывать на позитивную оценку коллективного Запада итогов наших выборов. Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовал, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать», - прокомментировал ситуацию Аскальдович.

Он также отметил, что российские власти уже начали готовиться к предстоящим провокациям. 

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль ориентируется на слова Президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения выборов во время проведения спецоперации на Украине. Песков также добавил, что, помимо слов президента, они ориентируются на соблюдении всех требований Конституции.

Читайте также: 

Сенатор Климов: Совфед может озвучить дату проведения выборов в декабре

Депутат Останина раскритиковала идею Кадырова об отмене выборов президента

Рамзан Кадыров предложил временно отменить выборы из-за спецоперации
#выборы
#мид рф
#президент
#владимир путин
Читайте нас в
Захарова напомнила позицию России по контролю над оружием Украины
Захарова: оружие США попало на Ближний Восток из-за коррупции на Украине
09 октября 2023, 15:56

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на протяжении полутора лет российский МИД предупреждал об опасности американского оружия, которое поставляется на «черные рынки» Украины.
В своем телеграм-канале Захарова опубликовала список выступлений, в которых она призывала мировые средства массовой информации осветить тему распространения оружия стран НАТО, поставляемого на Украину. Она также напомнила, что причиной этого послужила коррупция на Украине.

Захарова добавила, что ведущие СМИ Запада ни разу не опубликовали для общественности информацию МИД России и не провели расследования на основе этих данных.

Ранее сообщалось о том, что Западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону.

Читайте также:

Оружие НАТО используют для ударов по РФ вопреки обещаниям США

У штаб-квартиры НАТО начались протесты против поставок оружия Украине

В Кремле раскрыли, кто расплатится за поставки оружия Украине
#квартиры
#оружие
#мид
#данные
#сми
#коррупция
#протесты
#поставки
#нато
#захарова
#рф
Читайте нас в
В Московской области в этом году капитально отремонтируют 29 детсадов
09 октября 2023, 15:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье до конца года проведут капитальный ремонт в 12 детских садах. Всего в 2023-м в регионе приведут в порядок 29 учреждений дошкольного образования. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В этом году реализуем большую программу – 29 детских садов. 17 из них уже отремонтированы, туда ходят дети. В 12 работы ещё ведутся», – рассказал глава региона на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов. 
Так, к 1 сентября после капремонта открыли детсад №26 в посёлке Дорохово под Рузой на 220 воспитанников, дошкольное отделение средней школы №1 им. В.Н. Леонова в Зарайске на 92 малыша. Преобразился второй корпус детского сада №18 в Орехово-Зуеве на 100 детей.
 
В этом году все детсады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». Это должно обеспечить комфортный переход от дошкольного обучения к школьной скамье. 
 
«В следующем году планируем капитально отремонтировать 20 детсадов, в том числе один в Лотошино, переходящий с 2023 года, где сейчас ведутся работы», – доложил министр образования региона Илья Бронштейн
Губернатор рассказал, что недавно получил несколько обращений от жителей по поводу нехватки учителей. 
«Впервые в этом году мы столкнулись с просьбами граждан, которые говорят о нехватке учителей математики, физики, химии и биологии. Один педагог из-за нехватки кадров ведёт сразу два предмета. Считаю, что это новое явление связанно с тем, что мы открываем много школ, и у нас значительно растёт количество детей», – добавил Воробьёв
 Бронштейн ответил, что совместно с директорами школ ведется работа по поиску педагогов.  
 
В этом году в регионе уже открыли 32 новых детских сада на 8,3 тыс мест. До конца 2023-го введут ещё 16 учреждений в Одинцовском, Пушкинском и Ленинском городских округах, Люберцах, Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Химках, Мытищах и Серпухове. 

Читайте также:

Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов

Воробьёв поручил следить за уборкой подмосковных дорог осенью и зимой

Заготовку материалов для уборки подмосковных дорог зимой завершат до 1 декабря
#московская область
#подмосковье
#детский сад
#ремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
На Украине испугались скорой катастрофы
«Страна.ua»: война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины
09 октября 2023, 15:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий. Об этом сообщает «Страна.ua».
В материале издания сообщается, что мировое внимание будет переведено с Украины на Израиль. Военная и финансовая помощь также поменяют свое направление, в результате чего Киев начнет испытывать сложности. Авторы статьи утверждают, что на украинское положение могут серьезно ухудшить чиновники США, которые против оказания поддержке стране.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Читайте также:

Польша запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля

В США рассказали, как Украина может подставить Байдена

В США забили тревогу из-за последствий помощи Украине
#сша
#мост
#помощь
#израиль
#украина
#взрывы
#чиновники
#польша
#киев
Читайте нас в
Польша запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля
Польская армия запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля на Крит
09 октября 2023, 15:26

Фото: iStock/Anna_Anikina

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что польские военнослужащие запустили эвакуационный воздушный мост из Израиля на Крит. Об этом Блащак написал в социальной сети X.
Блащак отметил, что польские туристы будут транспортированы на бортах военных самолетов на Крит, откуда они безопасно будут возвращаться в Польшу. 

Ранее президент Польши Анджей Дуда принял решение направить в Израиль военные самолеты для эвакуации граждан.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Читайте также:

Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины

В Иерусалиме прогремели взрывы после срабатывания сирен

В Кремле прокомментировали возможность возвращения россиян из Израиля
#израиль
#самолёты
#военные
#президент
#туристы
#взрывы
#лавров
Читайте нас в
Достижения.рф