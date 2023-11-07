Нетаньяху: Израиль возьмет на себя обеспечение безопасности в секторе Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обеспечение общей безопасности в секторе Газа будет лежать на его стране в течение неопределенного периода. Таким образом он ответил на призыв США не оккупировать анклав.
Нетаньяху также исключил прекращение огня до того момента, когда будут освобождены все заложники. Он, впрочем, допустил временные тактические паузы в формате «час — здесь, час — там». По словам премьер-министра, Израиль уже приостанавливал боевые действия для прохода гуманитарных грузов и вывода людей, но всеобщее прекращение огня помешало бы усилиям по освобождению заложников, так как на палестинцев, по его словам, действуют только военные методы.
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Александр Бойцов