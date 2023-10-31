Нетаньяху объявил о начале нового этапа войны с ХАМАС

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Военная операция Израиля в секторе Газа вошла в третью фазу, которая включается в себя расширение наземных действий в палестинском анклаве. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
«Мы находимся в разгаре войны. <...> Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа», — объявил Нетаньяху.Израильский премьер отметил, что сухопутные операции внутри Газы включают в себя усилия по освобождению пленников, которых удерживает ХАМАС.
«ХАМАС будет побежден, будет другая Газа», — утверждает политик.7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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