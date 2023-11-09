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Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе для освобождения заложников

Guardian: Нетаньяху отказался от 5-дневного прекращения огня в Газе
09 ноября 2023, 21:34
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ещё до начала наземной операции в секторе Газа отверг предложение о пятидневном прекращении боевых действий в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщает издание Guardian.
Отмечается, что отказ на предложение последовал ещё на первом этапе переговоров. Следующий этап прошёл уже после начала наземной операции 27 октября, но премьер Израиля за это время не изменил свою позицию.

По данным газеты, принятие предложения о пятидневном прекращении боевых действий позволило бы освободить из заложников значительное число детей, женщин, пожилых и больных людей. Однако правительство Израиля отказалось идти на этот шаг.


Также Израиль позднее потребовал от представителей палестинского движения ХАМАС предоставить полный список лиц, удерживаемых в заложниках. Но в ХАМАС заявили, что не могут этого сделать, поскольку сами лишь приблизительно оценивают количество заложников. По их подсчётам, примерно 240 человек удерживались различными группировками движения.

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#израиль
#война
#сектор газа
#заложники
#правительство
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Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»
Песков: Следует вспомнить обещания Байдена об уничтожении «Северных потоков»
09 ноября 2023, 22:05

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на заявления президента США Джо Байдена об уничтожении «Арктик СПГ — 2» с учетом прецедента с «Северными потоками». Об этом пишет ТАСС.

«Расценивать нужно, наверное, через призму слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат «Северные потоки», «Северный поток — 2». Через некоторое время «Северные потоки» были взорваны.», — обратил внимание представитель Кремля.
Песков также призвал мировую общественность обратить внимание на эти высказывания, так как опять поднимается тема о посягательствах на крайне важный энергетический проект.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что у Вашингтона есть цель по прекращение проекта «Арктик СПГ — 2».

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#сша
#дмитрий песков
#северный поток
#рф
#северные потоки
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Стало известно о срыве саммита по Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке
WSJ: Саммит по Украине может не состояться из-за войны на Ближнем Востоке
09 ноября 2023, 21:13

Фото: istock / rrodrickbeiler

Палестино-израильский конфликт подорвал надежды Киева на проведение «саммита мира», в котором должны были участвовать страны, придерживающихся нейтральной позиции в вопросе украинского конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.
По данным издания, украинские власти собирались в ближайшее время провести международный саммит с участием стран Глобального Юга, которые придерживаются нейтралитета в вопросе украинского конфликта, чтобы склонить эти страны «на поддержку формулы мира Зеленского». Но теперь, из-за ударов израильской армии по территории Газы и позиции западных стран, которые выражают поддержку Израилю, как считают дипломаты, вероятность проведение данного саммита крайне мала.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что скоро украинские генералы сами уничтожат главу государства Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#страны
#саммит
#израиль
#украина
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Лавров обвинил Запад в стремлении отвернуть Армению от России
Лавров: Запад обхаживает Армению, что повернуть её против России
09 ноября 2023, 20:59

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что они хотят поддерживать отношения с Арменией против России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Лаврова, именно с этой целью западные страны всяческим образом «обхаживают» Армению.

При этом российский министр отметил, что российская сторона не решает, с кем должна сотрудничать Армения, поскольку только ей позволено выбирать своих внешнеполитических партнёров. 

Ранее Лавров выражал надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сдержит своё слово и оставит без изменений нынешний политический курс государства. 

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#сергей лавров
#армения
#россия
#сша
#сотрудничество
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СМИ: Война в Израиле подрывает надежды Украины на мирный саммит
WSJ: Война в Израиле разрушила надежды Киева на прекращение конфликта
09 ноября 2023, 20:24

Фото: РИА Новости / Стрингер

Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС нарушил планы Украины по организации международного «саммита мира», в котором должны были принять участие страны, нейтрально относящиеся к украинскому конфликту. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на западных дипломатов.

«Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира», — сказано в материале издания. 
В публикации добавили, что Киев хотел провести саммит, чтобы убедить страны Глобального Юга поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, конфликт Израиля с ХАМАС в Газе вызвал новые противоречия между Соединенными Штатами, другими странами Запада и странами развивающегося мира, которые Украина надеялась завлечь на свою сторону. Но теперь, как считает один из дипломатов, проведение саммита маловероятно.

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#сша
#конфликт
#украина
#страны
#саммит
#дипломат
#киев
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Россия и США провели консультации по двусторонним отношениям
Рябков: Россия и США провели консультации по отношениям, но они были безуспешны
09 ноября 2023, 20:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и США провели ряд очных консультаций по выявлению раздражителей в двусторонних отношениях, однако прогресса в решении проблем добиться не удалось. Об этом в интервью RTVI заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он сообщил, что к решению проблем, которые назрели между странами, прийти не удалось. Хотя, по мнению Рябкова, стоило бы начать продвижение вперёд в вопросах действий диппредставительств и в отношении визовых дел. 

Рябков отметил, что консультации не имели особого успеха из-за неготовности к изменениям со стороны США. По словам замминистра, если американская сторона не желает справляться с двусторонними проблемами, то и не надо, поскольку потом уже Россия будет решать, стоит ли возобновлять сотрудничество или нет. 

Также Рябков заявил, что диалог между Россией и США сведён к минимуму, поскольку ведомствам стран приходится беседовать через посредников, которыми выступают посольства. Подчёркивается, что это также происходит по инициативе США.

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#сша
#россия
#сотрудничество
#консультации
#мид
#посольство
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Россия прекращает сотрудничество с Японией в области ликвидации ядерного оружия
09 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия вышла из соглашения о сотрудничестве с Японией в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что правительство Российской Федерации приняло решение прекратить действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия, а также о создании соответствующего Комитета, занимавшегося поддержанием сотрудничества в данной сфере.

Расторгнутое соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года.

В российском МИД отметили, что в ближайшее время уведомят Японию о принятом решении. 

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#япония
#россия
#сотрудничество
#ядерное оружие
#соглашение
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Племяннику Кадырова Хамзату присвоили звание Героя Чеченской республики
09 ноября 2023, 19:40

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Племяннику главы Чечни Хамзату Кадырову присвоили звание «Героя Чеченской Республики». Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Рамзан Кадыров вручил своему племяннику и по совместительству советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову награду.

Дудаев подчеркнул, что Хамзат Кадыров является надёжным и достойным помощником главы Чеченской Республики. Он чтит заветы своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Кроме того, министр отметил, что Хамзат Кадыров смог зарекомендовать себя высококласным политиком, поскольку у него имеется большой опыт работы в различных направлениях. 

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#чечня
#награда
#рамзан кадыров
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«Что они делали на границе?» В Израиле обвинили западных журналистов в сговоре с ХАМАС
HonestReporting: Reuters, NYT, AP и CNN могли знать о нападении ХАМАС заранее
09 ноября 2023, 19:27

Фото: istock / bwb-studio

Журналисты некоторых мировых СМИ могли заранее быть в курсе нападения ХАМАС на Израиль. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные утром 7 октября. К такому мнению пришла произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting.

«Что они делали там так рано, в обычное тихое субботнее утро? Было ли это согласовано с ХАМАС? Одобряли ли респектабельные телеграфные службы, опубликовавшие их фотографии, их присутствие на вражеской территории вместе с проникшими террористами?», — сказано в материале.
Издание отмечает, что присутствие корреспондентов, которые работают с Reuters, Associated Press (AP), The New York Times (NYT) и CNN на территории нарушенной границы Израиля вызывает серьезные этические вопросы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для перемирия Израиля и Палестины в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#журналисты
#сми
#министр
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Глава ЛНР Пасечник назначил нового главу Луганска
Пасечник назначил Яну Пащенко врио Луганска
09 ноября 2023, 19:20

Фото: iStock/Roman Samokhin

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил Яну Пащенко временно исполняющей обязанности главы Луганска. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы региона.
До назначения на эту должность Пащенко была заместителем главы луганской администрации. 

Ранее, 16 августа, по распоряжению Пасечника в регионе началась ликвидация администраций населённых пунктов ЛНР, а также создание ликвидационных комиссий, которые возглавят главы и врио в администрациях городов и районов Луганской Народной Республики.

В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сделал громкое заявление. Он заявил, что новые субъекты РФ больше не принадлежат Украине. Читайте подробнее в материале «Радио 1»

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#лнр
#россия
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