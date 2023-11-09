Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе для освобождения заложников

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ещё до начала наземной операции в секторе Газа отверг предложение о пятидневном прекращении боевых действий в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщает издание Guardian.
Отмечается, что отказ на предложение последовал ещё на первом этапе переговоров. Следующий этап прошёл уже после начала наземной операции 27 октября, но премьер Израиля за это время не изменил свою позицию.
По данным газеты, принятие предложения о пятидневном прекращении боевых действий позволило бы освободить из заложников значительное число детей, женщин, пожилых и больных людей. Однако правительство Израиля отказалось идти на этот шаг.
Также Израиль позднее потребовал от представителей палестинского движения ХАМАС предоставить полный список лиц, удерживаемых в заложниках. Но в ХАМАС заявили, что не могут этого сделать, поскольку сами лишь приблизительно оценивают количество заложников. По их подсчётам, примерно 240 человек удерживались различными группировками движения.
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По данным газеты, принятие предложения о пятидневном прекращении боевых действий позволило бы освободить из заложников значительное число детей, женщин, пожилых и больных людей. Однако правительство Израиля отказалось идти на этот шаг.
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Анастасия Чинкова