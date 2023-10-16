Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» Израиля

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» в ответ на любые атаки.
По словам израильского премьера, страна «даст жесткий ответ на любые атаки».
14 октября Нетаньяху провёл встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. На встрече присутствуют министр обороны Йоавом Галлантом, министр по стратегическим вопросам Роном Дермером, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.
При этом, сегодня в канцелярии Нетаньяху опровергли информацию о пятичасовом режиме прекращения огня в секторе Газа.
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14 октября Нетаньяху провёл встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. На встрече присутствуют министр обороны Йоавом Галлантом, министр по стратегическим вопросам Роном Дермером, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.
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Евгения Парфентьева