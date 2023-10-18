Нетаньяху признал, что от израильских ударов по Газе страдают мирные жители

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что от ударов ЦАХАЛ по сектору Газа страдают мирные жители, на конференции с главой США Джо Байденом в Тель-Авиве.
При этом, Нетаньяху продолжает утверждать, что израильская армия бьет по «законным террористическим целям».
Как было ранее объявлено представителем министерства здравоохранения Газы, Израиль несет ответственность за атаку на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которой погибли более 500 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас провозгласил трехдневный траур в память о жертвах.
В то же время, министерство иностранных дел Палестины назвало удар по больнице в секторе Газа «пятном на совести человечества» и квалифицировало его как военное преступление и преступление против человечности.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Как было ранее объявлено представителем министерства здравоохранения Газы, Израиль несет ответственность за атаку на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которой погибли более 500 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас провозгласил трехдневный траур в память о жертвах.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Евгения Парфентьева