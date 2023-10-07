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Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа немедленно покинуть анклав

07 октября 2023, 23:15
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Жители сектора Газа должны немедленно покинуть территорию анклава, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины. Я говорю вам, я обещаю, это произойдет. Я призываю гражданское население выйти оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь», — заявил Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Израильский премьер заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».

В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
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Израильская армия наносит удары по объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам движения ХАМАС
07 октября 2023, 20:52

Фото: iStock/vadimrysev

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее, на фоне обстрелов со стороны Израиля, одно из подразделений ХАМАС, бригада «Аль-Кассам», сообщила о намерении запустить 150 ракет по Тель-Авиву. 

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. 

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
#война
#оборона
#армия
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В Госдуме оценили предложение Кадырова отменить выборы президента на время СВО
Депутат Останина раскритиковала идею Кадырова об отмене выборов президента
07 октября 2023, 20:31

Фото: iStock/nemchinowa

Депутат Госдумы Султан Хамзаев и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировали предложение Кадырова об отмене выборов президента в следующем году.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить президентские выборы в 2024 году из-за проведения спецоперации. Вместе с этим он заявил, что можно провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным. 

Так, Хамзаев предложил провести выборы в формате референдума. Он заявил, что такая форма наиболее уместна в условиях проведения СВО.

Останина в свою очередь раскритиковала предложение Кадырова, приведя в пример недавние выборы в региональные органы власти. Она отметила, что СВО никак не повлияла на их проведение, поэтому отмена президентских выборов нецелесообразна.

Также депутат заявила, что предложение главы Чечни представляет собой попытку отметиться перед президентом.

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#госдума
#президент
#выборы
#рамзан кадыров
#сво
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Стало известно, когда пройдёт заседание ООН по делу о конфликте в Израиле
Заседание СБ ООН по вопросу эскалации конфликта в Израиле пройдёт 8 октября
07 октября 2023, 20:10

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое эскалации конфликта между Палестиной и Израилем, состоится 8 октября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Мероприятие назначено на 22:00 по московскому времени и пройдёт в закрытом формате.

Напомним, что утром, 7 октября, палестинское движение ХАМАС начало осуществлять массированные ракетные удары по территории Израиля. Спустя несколько часов палестинской стороной была объявлена война. 

В результате обстрелов погибли десятки мирных жителей Израиля, более 800 получили ранения. 

Действия палестинцев в Израиле поддержали Сирия и Иран. Евросоюз, США, Украина, Египет и ряд других государств в свою очередь осудили действия ХАМАС. 

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#израиль
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#оон
#заседание
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В МИД РФ оценили антироссийский проект развития внешней политики Швейцарии
Захарова раскритиковала проект Стратегии внешней политики Швейцарии
07 октября 2023, 19:37

Фото: iStock/shipov

Россия учтёт антироссийскую направленность проекта Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что правительство государства намерено обеспечивать безопасность на Европейском континенте «не вместе с Россией, а от неё». Таким образом, какое-либо сотрудничество с Москвой сводится на нет.

Также, по словам Захаровой, в документе сообщается, что наполненность государственного нейтралитета будет варьироваться в зависимости от обстоятельств. Тем самым, Швейцария не только следует политике «коллективного Запада», но и разрушает все принципы «вечного нейтралитета».

Проект Стратегии внешней политики Швейцарии, рассчитанный на 2024-2027 годы, будет принят в начале следующего года.

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Страна-союзница России поддержала действия Палестины в Израиле
В МИД Сирии заявили о поддержке действий Палестины в Израиле
07 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/butenkow

Сирия, являющаяся союзником России, заявила о поддержке военных действий палестинского движения ХАМАС на территории Израиля. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийское внешнеполитическое ведомство.
По сообщению МИД, Сирия поддерживает действия палестинцев, которые стремятся искоренить сионистский терроризм. В ведомстве также отметили, что Палестина одержит победу в этом конфликте.

Кроме того, в МИД Сирии убеждены, что Палестина имеет право стать суверенным государством.

При этом, арабская страна выступила против действий израильской оккупации в отношении палестинского народа.

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#сирия
#израиль
#война
#поддержка
#террористы
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Гастроэнтеролог Вялов назвал продукт, предотвращающий онкологию
Врач Вялов: Ежедневное употребление белка предотвращает развитие рака
07 октября 2023, 19:06

Фото: istockphoto/Olesia Shadrina

Ежедневное употребление белковой пищи замедляет процесс старения и предотвращает развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
В своем телеграм-канале специалист написал, что когда в клетке повреждается генетический материал, включается белок р53 и приостанавливает деление клетки. Этот процесс позволяет не только поддержать стабильность генома, но и противостоит появлению онкологии.

По словам врача, присутствие белка в пище крайне важно для всего организма. Сбалансированное питание поможет наладить работу всех жизненных систем и органов и избавит от лишнего веса. Хорошим примером насыщенного белком рациона являются два яйца, нежирные сорта сыра или творог на завтрак, красное мясо, птица или рыба в отварном виде на обед, салат с тунцом или морепродуктами на ужин.

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#питание
#птица
#рак
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Sky: Киев пойдет на примирение с Россией после провала переговоров с Западом
07 октября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от западных союзников выделения достаточного финансирования, а значит ему придется пойти на компромисс с Россией. Такое мнение высказали аналитики издания Sky News.
Авторы публикации осторожно предполагают, что складывающаяся ситуация говорит о начале конца для Киева. В статье указано, что необходимость оказания постоянной помощи Украине стала непосильным бременем для стран Запада, где и так не все благополучно в экономике и растет уровень инфляции. В свете этого, пишут обозреватели, внимание политиков и электората неумолимо сдвигается в сторону внутренних проблем.

Если минувшим летом украинские войска не сумели добиться превосходства, будучи подготовлены настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшее спонсирование союзниками затратного конфликта приведет лишь к его затягиванию без каких либо подвижек, резюмируют авторы материала.

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#украина
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Трамп заявил, что война в Израиле была проплачена рядовыми американцами
Трамп: средства налогоплательщиков США помогли ХАМАС атаковать Израиль
07 октября 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Средства американских налогоплательщиков помогли ХАМАС начать войну с Израилем. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп.
Он убеждён, что деньги палестинским террористам поступали из администрации нынешнего президента США Джо Байдена. То есть, движение ХАМАС было профинансировано за счёт средств рядовых американцев.

Также Трамп отметил, что предыдущая американская администрация принесла на Ближний Восток мир. А нынешняя власть во главе с Байденом снова сводит его на нет.

Напомним, что утром 7 октября палестинское террористическое движение ХАМАС объявило войну Израилю. В течение всего дня со стороны сектора Газа производятся ракетные удары по территории Израиля. 

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#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
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Полковник Макгрегор: Белый дом шокирован числом протестующих против помощи Киеву
07 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В эфире YoyTube-канала Stephen Gardner он отметил, что сотрудники администрации Белого дома были буквально ошарашены тем количеством людей, которые высказывают недовольство отправкой все новых и новых пакетов помощи киевскому режиму. Эксперт привел в пример представителей Республиканской партии, которые напомнили властям о проблемах миграции и медицинского обслуживания, до которых у правительства не доходят руки из-за того, что они слишком заняты поддержкой Украины.

Макгрегор уверен, что это именно США развязали конфликт на Украине, а без вмешательства Вашингтона никакого противостояния и вовсе бы не было. Единственное, что требовалось от Белого дома — прислушаться к позиции России, которая твердо заявляла, что не приемлет вхождение Украины в состав НАТО, заключил эксперт.

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