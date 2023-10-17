Нетаньяху — Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит потенциал ХАМАС

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Тель-Авив не остановится в ходе палестино-израильского конфликта до тех пор, пока не будет уничтожен весь военный и управленческий потенциал движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.