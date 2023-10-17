Нетаньяху — Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит потенциал ХАМАС

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Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Тель-Авив не остановится в ходе палестино-израильского конфликта до тех пор, пока не будет уничтожен весь военный и управленческий потенциал движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
«Премьер-министр ясно заявил о том, что Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.14 октября Нетаньяху провёл встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. На встрече присутствовали, в частности, министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа. По словам израильского премьера, страна «даст жесткий ответ на любые атаки».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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