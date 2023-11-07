Нетаньяху рассказал, кто должен управлять Газой

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что управление Газой должно быть в руках тех, кто не поддерживает палестинское движение ХАМАС.
«Те, кто не разделяют взгляды ХАМАСа. Я думаю, что Израиль будет нести ответственность за общую безопасность в этом регионе в течение неопределенного времени, так как мы видели, что происходит, когда мы не несем этой ответственности», - заявил политик.7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа, проведенной в рамках операции «Потоп Аль-Аксы» ХАМАСом. За этим последовала попытка боевиков организации проникнуть в приграничные районы южного Израиля, где были атакованы как военные, так и гражданские лица, а также были взяты в заложники более 200 человек. По данным местных властей, в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военных, и более 5 тысяч пострадали.
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