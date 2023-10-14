Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством

Фото: сайт Кремля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля.
Сообщается, что на встрече присутствуют министр обороны Йоавом Галлантом, министр по стратегическим вопросам Роном Дермером, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова