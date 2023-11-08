Нетаньяху: Вступление «Хезболлы» в войну станет «роковой ошибкой»

Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерёг ливанское движение «Хезболла» от полномасштабного вступления в палестино-израильский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.
Нетаньяху подчеркнул, что полномасштабное вступление «Хезболлы» в вооружённый конфликт стало бы роковой ошибкой.
Политик добавил, что Израиль на любую атаку со стороны Ливана будет реагировать решительно и оперативно.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Мы не согласимся с реальностью, в которой «Хезболла» просто наносит удары по нашим гражданам и городам», — цитирует агентство слова израильского премьера.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян