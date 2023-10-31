Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной целью текущей военной операции в секторе Газа является полное уничтожение движения ХАМАС, передает ТАСС.
В настоящее время Израиль активно проводит операцию в секторе Газа, прилагая значительные усилия для достижения своей цели — уничтожения ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул решимость страны продолжать операцию до окончательной победы.
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