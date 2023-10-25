Нетаньяху заявил, что Израиль готовит наземную операцию в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военнослужащие продолжают подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа, однако говорить о точных сроках ее начала преждевременно. Об этом Нетаньяху сообщил в телеобращении к нации.