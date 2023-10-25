Нетаньяху заявил, что Израиль готовит наземную операцию в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военнослужащие продолжают подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа, однако говорить о точных сроках ее начала преждевременно. Об этом Нетаньяху сообщил в телеобращении к нации.
«Мы уничтожили уже тысячи террористов, это только начало. Кроме того, мы готовимся к наземной операции», — рассказал премьер-министр.
Нетаньяху отметил, что главные цели операции в секторе Газа неизменны: полное уничтожение управленческой структуры и военного потенциала ХАМАС, а также освобождение всех удерживаемых заложников. По его словам, израильское военно-политическое руководство «круглосуточно работает над выполнением поставленных целей, до победы».
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Екатерина Коршунова