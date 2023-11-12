Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру

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Израиль должен одержать победу над палестинским движением ХАМАС и будет готов противостоять всему миру, если будет такая необходимость. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит издание Times of Israel.
Он отметил, что давление третьих стран, а также ложные обвинения в сторону Израиля не окажут влияния на настойчивость государства.
По мнению Нетаньяху, обращение президента Франции Эммануэля Макрона к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – это фактическая и моральная ошибка. Напомним, что французский лидер призвал немедленно прекратить боевые действия.
Израильский премьер-министр призвал западных политиков не поддерживать и не защищать тактику палестинских боевиков, которые используют мирное население для прикрытия. Он утверждает, что такая стратегия может разрастись, и «дойдёт и до вас», сказал Нетаньяху в адрес политиков, поддерживающих Палестину.
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По мнению Нетаньяху, обращение президента Франции Эммануэля Макрона к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – это фактическая и моральная ошибка. Напомним, что французский лидер призвал немедленно прекратить боевые действия.
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Анастасия Чинкова