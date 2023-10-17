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Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

Нетаньяху: израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа
17 октября 2023, 23:48
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что это дело рук варваров-террористов в Газе.
Он призвал мировое сообщество осознать, что те, кто жестоко убивает израильских детей, также ставит под угрозу своих собственных детей. Ранее министерство иностранных дел Палестины назвало удар по больнице в секторе Газа «пятном на совести человечества» и квалифицировало его как военное преступление и преступление против человечности.

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#преступление
#заседание
#оон
#посольство
#удар
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Боррель заявил о необходимости установить виновных в ударе по больнице Газы
Боррель: нужно установить и наказать виновных за удар по больнице в секторе Газа
18 октября 2023, 00:53

Фото: iStock/artJazz

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подчеркнул необходимость выявления и наказания тех, кто стоит за атакой на больницу в секторе Газа.
«Информация, поступающая из больницы Газы, лишь усугубляет ужас этой трагедии, разворачивающейся перед нашими глазами... Снова страдают невинные гражданские. Необходимо четко установить ответственных за это преступление и привлечь их к суду», — написал Боррель в социальной сети.
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#преступление
#заседание
#больницы
#информация
#оон
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ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе
Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе
18 октября 2023, 00:33

Фото: istockphoto/WDnet

Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) заявила о своей причастности к инциденту в Брюсселе, сообщает агентство Рейтер.
Согласно данным агентства, второго числа организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе. Сообщается, что об этом заявили сами боевики.

Вечером 16 октября 45-летний гражданин Туниса по имени Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по троим шведским гражданам, находившимся в форме шведской сборной по футболу. В результате этого инцидента два человека погибли, а третий получил ранения. Позднее, когда он попытался скрыться, нападавшего застрелили сотрудники полиции. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.

Дополнительные сведения указывают на то, что бельгийская полиция задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации о его возможной связи с терроризмом в родной Тунис. Однако после проведения проверки его отпустили, несмотря на то, что с 2021 года он находился в Бельгии незаконно после отказа в предоставлении ему убежища. Проводится дополнительное расследование этих обстоятельств.

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#сво
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ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня
ХАМАС заявило о готовности отпустить гражданских заложников при прекращении огня
17 октября 2023, 23:45

Фото: iStock/timyee

Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что ХАМАС готов освободить всех гражданских заложников, если будет достигнуто прекращение огня.
Он подчеркнул, что из-за интенсивных израильских атак сейчас нет возможности для перевозки и освобождения заложников, и это станет возможным только после установления перемирия.

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#россия
#перевозки
#заседание
#оон
#посольство
#удар
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ВС Израиля возложили на «Исламский Джихад» вину за удар по больнице Газы
ВС Израиля: «Исламский Джихад» несет ответственность за удар по больнице в Газе
17 октября 2023, 23:11

Фото: iStock/Alexyz3d

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари признал группировку «Исламский джихад» ответственной за удар по больнице в секторе Газа, который унес сотни жизней. Это произошло после того, как представитель минздрава Газы утверждал, что удар был нанесен израильской стороной и привел к гибели более 500 человек.
По данным палестинского минздрава, большинство жертв — женщины и дети. Анализ оперативных данных ЦАХАЛ указывает на то, что ракеты, выпущенные террористами, пролетели рядом с больницей «Аль-Ахли» в момент удара.

Хагари подчеркнул, что разведданные из нескольких источников свидетельствуют о том, что «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа.

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Протестующие вышли на улицы Палестины после удара по больнице в Газе

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#дети
#больница
#женщины
#расследование
#ракеты
#посольство
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Пентагон готовит две тысячи военных к отправке на Ближний Восток
17 октября 2023, 22:18

Фото: iStock/icholakov

Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ подготовить две тысячи военных к переброске на Ближний Восток, об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Остин отдал приказ о подготовке к развертыванию примерно 2 тысячам сотрудникам минобороны», - прокомментировала ситуацию Сингх.

Отмечается, что окончательного решения о переброске еще не принято. 

Ранее портал Axios сообщал, что Соединенные Штаты будут готовы вступить в конфликт на Ближнем Востоке если ливанское движение «Хезболлах» откроет «второй фронт» против Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сша
#армия
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#израиль
#палестина
#хамас
#сектор газа
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Протестующие вышли на улицы Палестины после удара по больнице в Газе
17 октября 2023, 22:09

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Протестующие собрались на улицах города Дженин на Западном берегу Иордана после взрыва в больнице в секторе Газа, видео протестов публикует Telegram-канал SHOT.
Город Дженин находится в Палестинской автономии, однако, право на эту территорию пытается оспорить Израиль. В ночь на 3 июля израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. Однако, вскоре израильские силовики покинули палестинский район.

В настоящий момент в Джанине происходят столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

Напомним, первоначальное расследование израильской армии показало, что больница в секторе Газа взорвалась в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС

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Минздрав Газы: При израильском ударе по больнице погибли более 500 человек
#израиль
#больница
#армия
#ракеты
#протесты
#палестина
#сектор газа
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i24: Расследование Израиля показало, что больница взорвалась из-за ракеты ХАМАС
17 октября 2023, 21:57

Фото: iStock/Alexyz3d

Первоначальное расследование израильской армии показало, что больница в секторе Газа взорвалась в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС, сообщает i24.
Напомним, от 500 до 1000 человек погибли при ударе по больнице в секторе Газа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя местного Минздрава. При этом, точное количество жертв в настоящий момент устаналивается.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.

Ранее, израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, что привело к частичному разрушению этих учреждений.

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#сектор газа
#хамас
#ракета
#израиль
#больница
#взрыв
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Израиль обвинил ХАМАС в попадании ракеты в больницу в Газе
i24: Армия обороны Израиля считает, что в больницу в Газе попала ракета ХАМАС
17 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/sarawutk

Армия Израиля связывает попадание ракеты в больницу в Газе с неудачным запуском ракеты ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24.
Армия Израиля также будет проводить расследование по факту трагедии в Газе.

Ранее сообщалось о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#президент
#министр
#расследование
#минобороны
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СМИ: глава Минобороны Британии прибыл со срочным визитом в США
Рейтер: Шаппс прибыл с визитом в США для обсуждения ситуации в Израиле и Украине
17 октября 2023, 21:47

Фото: iStock/mrrobotonur07

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#президент
#человек
#министр
#саммит
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