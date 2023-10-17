Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что это дело рук варваров-террористов в Газе.
Он призвал мировое сообщество осознать, что те, кто жестоко убивает израильских детей, также ставит под угрозу своих собственных детей. Ранее министерство иностранных дел Палестины назвало удар по больнице в секторе Газа «пятном на совести человечества» и квалифицировало его как военное преступление и преступление против человечности.
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Артем Кузьмин