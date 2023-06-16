News 24: Польша заблокировала в самолете делегацию из ЮАР

Фото: iStcok/Oleksii Liskonih
«В четверг польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР», - прокомментировали ситуацию в издании.
Отмечается, что одна из темнокожих сотрудниц Рамафосы подверглась процедуре обыска с раздеванием.
Позже МИД Польши заявило, что делегация была остановлена из-за, якобы, опасных материалов на борту. О чем именно идет речь – в министерстве не уточнили.
Ранее «Радио 1» сообщало, что британская газета Financial Times заявила, что в США стараются замять конфликт с ЮАР и избежать дальнейшего ухудшения отношений. Напомним, ранее посол США в ЮАР Рубен Бригетти обвинил страну отправке вооружения России. По словам дипломата, в африканский порт прибыл российский корабль, провел там некоторое время, а затем отплыл обратно в Россию.