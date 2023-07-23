News24: Просьбу Макрона о приезде на саммит БРИКС не удовлетворили

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Президент Франции Эммануэль Макрон в июне обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой пригласить его на саммит БРИКС. Однако приглашения не последовало, сообщает южноафриканское сетевое издание News24.
Саммит БРИКС пройдет в августе нынешнего года в Йоханнесбурге и станет крупнейшей за последнее время встречей глав государств и правительств Глобального Юга. На мероприятие приглашены лидеры всех 54-х африканских государств. Эмиссар ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал сообщил, что президенту страны Рамафосе звонили многие главы государств, чтобы запросить приглашения, так как они заинтересованы в участии в форуме. Суклал отметил, что желание приехать на саммит говорит о возросшем доверии к БРИКС со стороны мировых лидеров.
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Александр Бойцов