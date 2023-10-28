Newsseek: В Верховной раде назвали нового премьера Словакии Фицо мини-Орбаном

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Позиция нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо стала очередной неприятностью для киевских властей. Например, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко назвал словацкого главу Кабмина «мини-версией» премьера Венгрии Виктора Орбана.
Фицо также добавил, что Словакия продолжит оказывать гуманитарную и гражданскую помощь Украине, но военных поставок больше не будет. В публикации отмечается, что своим отказом поставлять вооружения киевскому режиму Венгрия и Словакия нанесли украинскому президенту Зеленскому двойной удар.
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Александр Бойцов