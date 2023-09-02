Newsweek: Байден не смог объяснить американцам, зачем США участвуют в конфликте на Украине

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Президент США Джо Байден не смог объяснить рядовым американцам, зачем страна участвует в конфликте на Украине, из-за чего большая часть населения выступает против выделения средств для военной помощи ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek.
Издание сообщает, что такая статистика сильно отличается от данных февраля прошлого года, когда началась СВО. Тогда 62% респондентов заявили, что США должны предоставлять Украине как можно больше новых пакетов военной помощи.
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Анастасия Чинкова