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Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки

Newsweek: Оговорка Байдена на церемонии вызвала волну шуток и мемов
05 декабря 2023, 02:00
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Оговорка президента США Джо Байдена в ходе церемонии в Вашингтоне спровоцировала «лавину шуток и мемов». Об этом пишет Newsweek.
В публикации отмечается, что Байден во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру поздравлял рэпера Куин Латифу, заявив: «Она получила премию «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Враг». Так, американский лидер перепутал название премии «Эмми» со словом enemy (по-русски враг – ред.).

Осознав ошибку, Байден под смех публики повторил слово «враг» и добавил: «Это же я».


Национальный комитет Республиканской партии разместил видео с оговоркой Джо Байдена в соцсети X, где ролик получил множество комментариев.

«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — написал пользователь с ником Jay Baker.

«Лучше, чем сказать «клизма» (по-английски еnema. – ред.)!», — пошутил JJ.

«Кто-нибудь принесет ему очки для чтения??», — добавил RA224.

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#оружие
#соцсети
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#байден
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Явлинский предложил себя Путину в роли переговорщика по Украине
05 декабря 2023, 02:16

Фото: сайт Кремля

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил президенту РФ Владимиру Путину себя в роли посредника на переговорах с Украиной. Об этом пишет РБК.
«Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», – цитирует издание слова российского политика.

Явлинский подчеркнул, что для начала мирных переговоров необходимо договориться о прекращении огня, после чего можно будет перейти к обсуждению других вопросов. Он также выразил уверенность, что сейчас подходящее время для переговоров, так как контрнаступление ВСУ провалилось и начался конфликт на Ближнем Востоке.

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#конфликт
#политика
#всу
#контрнаступление
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Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ
05 декабря 2023, 01:18

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» в ходе заседания СМИД ОБСЕ в Скопье была адресована фотографу. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».
Захарова предположила, что фотограф мог не поверить, что на заседании российский министр, и решил «подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам».

Запад в свою очередь использовал высказывание Лаврова как «мем» и «слоган», тем самым пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована.

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#министр
#запад
#лавров
#захарова
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Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине
Салливан: США прекратят поставлять оружие ВСУ, когда у них закончатся деньги
04 декабря 2023, 23:48

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 4 декабря, подтвердил, что после того, как у Соединённых Штатов закончатся выделенные деньги на помощь Киеву, поставки оружия Украине прекратятся.
«Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — цитирует РИА Новости слова советника американского президента.

Салливан также в очередной раз призвал конгрессменов проголосовать в поддержку запроса президента Байдена, чтобы Вашингтон мог и дальше оказывать Киеву военную поддержку.

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#сша
#оружие
#новости
#всу
#запад
#киев
#украина
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Салливан: США не обсуждают вопрос о размещении палестинцев из Газы
04 декабря 2023, 23:38

Фото: iStock/Jon Rehg

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 4 декабря, заявил, что в настоящее время вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах не обсуждается.
Об этом пишет РИА Новости.

«Я готов подтвердить, что на текущий момент таких обсуждений не ведется», — ответил Салливан на вопрос о возможности подобных переговоров.

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#сша
#ес
#запад
#палестина
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Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям
Путин: русскоязычные жители Латвии могут ответить властям на свинское отношение
04 декабря 2023, 21:55

Фото: сайт Кремля

Если власти Латвии продолжат по-свински обращаться к русскоязычному населению, которое живет там, то скоро они могут столкнутся с ответным отношением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам российского лидера, счастье не придет в страну, которой проводится подобная политика. Он подчеркнул, что в Латвии проживает огромное число русскоговорящего населения.

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», - уверен Путин.

Он также напомнил, что русофобия в странах прибалтики была еще до специальной военной операции. По его словам, на данный момент этой русофобией воспользовались для того, чтобы решить внутриполитические задачи.

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#политика
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#путин
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Путин: русофобия в Прибалтике была еще до СВО, сейчас ей решили воспользоваться
04 декабря 2023, 21:51

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что русофобия в странах прибалтики была еще до специальной военной операции. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Российский лидер отметил, что на данный момент этой русофобией воспользовались для того, чтобы решить внутриполитические задачи. Путин подчеркнул, что желание страны, чтобы люди, которые проживают на ее территории, с уважением относились к традициям, культуре и в том числе к языку государства пребывания является законным.

Ранее Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. По мнению президента РФ, в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. Путин заключил, что в данных структурах не только не замечают, но и поощряют всякое проявление русофобии.

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#люди
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#россия
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Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
Путин: выход России из международных институтов не означает игнорирование прав
04 декабря 2023, 21:36

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, однако это не означает игнорирование прав. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства отметил, что Россия готова к сотрудничеству для создания равной и справедливой системы обеспечения прав человека. По его мнению, «гражданские институты из-за своей гибкости более приспособлены к оперативному поиску решений в данной сфере».

Ранее Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. Президент добавил, что в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. 

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#россия
#президент
#днр
#путин
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Путин заявил о русофобии на Западе
Путин: контролируемые Западом институты прав человека демонстрируют русофобию
04 декабря 2023, 21:09

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По мнению президента РФ, в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. Путин заключил, что в данных структурах не только не замечают, но и поощряют всякое проявление русофобии. 

Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Глава государства отметил, что наша страна также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.

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#россия
#саммит
#ес
#путин
#сша
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Нигер аннулировал военное партнерство с ЕС
04 декабря 2023, 20:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее, передает агентство Reuters.
Напомним, миссия ЕС EUCAP Sahel Niger была учреждена в 2012 году. По данным внешнеполитической службы Европейского союза, ее цель заключалась в укреплении сектора внутренней безопасности Нигера и его способности бороться со множеством угроз.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в этом пережившем госпереворот африканском государстве. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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#санкции
#саммит
#евросоюз
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