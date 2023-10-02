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Германия заплатит серьезную цену за свою политику в отношении РФ. Такое заявление сделал историк Тарик Сирил Амар в статье Newsweek.
По мнению автора, на сегодняшний день Западные страны говорят о том, что Россия «потерпеть поражение» на Украине, иначе международный порядок может нарушиться. Кроме того, западные политики считают, что государствам из-за усилений позиции Китая нужно обеспечить свою безопасностью.
Амар также подчеркнул, что немецкая модель управления переживает двойной экономический и политический кризис. Помимо этого, экономическое состояние ФРГ вызывает волну беспокойства у жителей страны, которые «потеряли веру» в политическую элиту, придерживающуюся иностранным интересам.
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«Считаю, что на самом деле самая большая проблема исходит из Германии. Что будет, когда рухнет экономика Германии?», — заявил историк.
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Алина Юрчак