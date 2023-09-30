Newsweek: Приостановка работы правительства США станет для Киева катастрофой

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Временная приостановка работы американского правительства (шатдаун, англ. shutdown - ред.) из-за разногласий по поводу бюджета приведет Украину к неминуемой катастрофе и отдаст победу России. Об этом заявил финансист Билл Браудер.
Во избежание шатдауна американский Конгресс должен принять полноценный или хотя бы краткосрочный бюджет страны до окончания текущего финансового года, который заканчивается уже завтра, 1 октября. Президент США Джо Байден признался, что не знает, как предотвратить остановку работы правительства.
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Александр Бойцов