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Newsweek: Приостановка работы правительства США станет для Киева катастрофой

30 сентября 2023, 11:04
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Временная приостановка работы американского правительства (шатдаун, англ. shutdown - ред.) из-за разногласий по поводу бюджета приведет Украину к неминуемой катастрофе и отдаст победу России. Об этом заявил финансист Билл Браудер.

Являющийся давним и последовательным критиком Кремля, аналитик в своем материале для издания Newsweek отметил, что закрытие правительства США даже на короткое время повлияет почти на все: от американских внутренних служб до поставок вооружений на Украину, которые могут замедлиться или вовсе остановиться. Эта ситуация отдаст победу Путину, заявил финансист.

Во избежание шатдауна американский Конгресс должен принять полноценный или хотя бы краткосрочный бюджет страны до окончания текущего финансового года, который заканчивается уже завтра, 1 октября. Президент США Джо Байден признался, что не знает, как предотвратить остановку работы правительства.

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#сша
#закрытие
#президент
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#страны
#джо
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Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет
Алексеенко: Россия вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет
30 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/macky_ch

Россия уже на данном этапе вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет существования региона в её составе. Об этом РИА Новости сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.
Напомним, что 30 сентября в новом регионе отмечают годовщину вступления в состав РФ.

Алексеенко отметил, что в Херсонской области со времён СССР не было такого масштабного строительства школ, детский садов, объектов городской инфраструктуры, включая автодороги и коммунальные системы.

Также глава правительства региона подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря программе социально-экономического развития, которую разработали на несколько лет вперёд по поручению президента Владимира Путина. 

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#херсонская область
#развитие
#строительство
#владимир путин
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СВС: Украинский нацист Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады
30 сентября 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Ветеран дивизии СС «Галиция» («Галичина») Ярослав Хунка (Гунько) скрывается после скандала, вызванного его появлением в канадском парламенте и овацией, которую устроили ему депутаты. Вместе с ним стараются не появляться в людных местах и члены его семьи.
Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан. Собеседница тележурналистов рассказала, что не знала о нацистском прошлом Хунки. А его семью не уведомили о том, что канадские власти планируют устроить ему такой прием в зале заседаний. По словам Бонанфан, Хунка думал, что встретится с Зеленским в уединенной комнате. Теперь из-за поднявшейся шумихи он и его семья избегают появляться на людях.

«Боятся показать лица», — сказала Барб Бонанфан.

На прошлой неделе разразился настоящий международный скандал из-за приглашения в парламент Канады в честь визита Зеленского 98-летнего ветерана-эсэсовца из дивизии «Галичина», известной убийствами мирных жителей и массовыми казнями поляков, евреев и русских, а также теплого приема и аплодисментов, которыми его встретили депутаты. Пригласивший Хунку спикер Палаты представителей Энтони Рота принес публичные извинения, а после и вовсе подал в отставку. Российский МИД направил канадским властям ноту, потребовав разъяснений по поводу чествования нациста. В Польше подняли вопрос об экстрадиции Хунки из-за возможных военных преступлений. Извинился даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо, хотя сделал это далеко не сразу и с явной неохотой.

Сам Хунка сначала заявлял, что из-за разразившегося скандала уедет к друзьям в Южную Америку. А пока что он просто прячется вместе со своей семьей.

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#семья
#депутаты
#мид
#скандал
#приём
#министр
#парламент
#польша
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В Абхазии допускают присоединение республики к Союзному государству
30 сентября 2023, 09:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Участие Абхазии в Союзном государстве России вполне возможно, но для этого нужно устанавливать доверительные отношения с Минском. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что для установления между государствами политических взаимоотношений должен существовать интерес с обеих сторон. Шамба считает, что такой интерес в двух государствах существует, но начать следует с экономического сотрудничества. Секретарь Совбеза отметил, что в настоящее время в Абхазии уже обсуждаются некоторые белорусские проекты, равно как и проекты Абхазии — в Белоруссии.

Белоруссия официально не признавала независимость Абхазии. В сентябре прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Сухуми с официальным визитом и обсудил с президентом Абхазии Асланом Бжанией вопросы укрепления взаимоотношений и сотрудничества двух стран.

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#белоруссия
#проекты
#лидер
#александр лукашенко
#президент
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Алиев: Около двух тысяч вынужденных переселенцев вернулись в Нагорный Карабах
30 сентября 2023, 08:21

Фото: istockphoto/Niko_Cingaryuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что к настоящему времени в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись около двух тысяч вынужденных переселенцев. К концу нынешнего года их число составит примерно 5,5 тысячи человек.
По словам азербайджанского лидера, сейчас образовалась целая очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города Азербайджана Сумгаита, из Гянджи. Идут из городов в села, где жили поколениями. По официальным данным, за годы армяно-азербайджанского конфликта беженцами и вынужденными переселенцами стали около миллиона азербайджанцев.

Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР 35 лет назад. В мае 2023 года на переговорах с США премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Карабах является частью Азербайджана. 19 сентября нынешнего года Азербайджан начал военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. После соглашения о прекращении огня, достигнутого при помощи российских миротворцев, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил  свою территориальную целостность.

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#сша
#соглашения
#человек
#министр
#азербайджан
#армения
#люди
#беженцы
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Российское посольство в Ливии посмеялось над американцами
30 сентября 2023, 07:27

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Посольство России в Ливии иронично посмеялось над мнением Соединённых Штатов о нежелании ливийских властей идти на сближение и диалог с Москвой. Об этом оно сообщило в своём же Telegram-канале.
«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — отметили дипломаты, комментируя американские предостережения в адрес главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и других ливийских лидеров от нежелательного, по мнению администрации США, сближения с Россией.

Ранее во вторник, во вторник, 26 сентября, Ливийская национальная армия сообщила о том, что ливийский военачальник Халифа Хафтар прибыл в Россию с визитом, где встретился  с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.

Напомним, в августе делегация Минобороны России прибыла с первым официальным визитом в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Делегацию возглавил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Это был первый официальный визит российской стороны в составе военной делегации в Ливию.

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#россия
#сша
#дипломат
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РИА Новости: Трамп спародировал Байдена и сорвал овации американцев
30 сентября 2023, 06:31

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Калифорнии эффектно спародировал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, потерявшегося на сцене, чем изрядно развеселил толпу и сорвал овации. Об этом пишет РИА Новости
«Смотрите: вот трибуна. Вот трибуна. Я раньше никогда эту идиотскую трибуну не видел. Так? Я ее раньше не видел. Но если я пойду налево – там будут ступеньки. И если я пойду направо – там тоже будут ступеньки. А этот парень такой: где это я? Где я, черт побери?», — сказал Трамп, вызвав громкие овации зала.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера худшим хозяином Белого дома в истории страны. Он отметил, что Байден не только не может самостоятельно передвигаться по траве или песку. Ему иногда сложно даже просто подняться с кресла. Трамп также отметил, что во время любого выступления Джо Байдена постоянно ждешь какой-то его ошибки или неловкости — настолько он приучил всех к постоянным публичным конфузам. Можно также вспомнить предыдущие слова Трампа о Байдене, которого он назвал «ментальной катастрофой».

Граждане Соединенных Штатов считают, что их нынешний глава Джозеф Байден слишком стар, чтобы переизбираться на второй срок. Это следует из опроса, проведенного The Wall Street Journal. Несмотря на то, что разрыв в голосах в пользу нынешнего и прошлого глав США незначительный, за Трампа, все же, выступает большее количество американцев.

Так, 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.

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#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
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Замглавы Минцифры Дмитрия Кима по его просьбе сняли с должности
30 сентября 2023, 04:20

Фото: официальный сайт Минцифры РФ

Заместителя главы Минцифры Дмитрия Кима освободили от занимаемой должности по его собственной личной просьбе. Об этом стало известно из подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения правительства, которое опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.

На сайте Минцифры уточняется, что уход Кима связан с семейными обстоятельствами.

Ким, занимавший должность заместителя главы ведомства ещё с мая 2021 года, курировал в ведомстве выработку госполитики в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра.

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности другого замглавы Минцифры — Максима Паршина, который был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил чиновника в СИЗО, где он пробудет минимум до 12 декабря 2023 года. По предъявленному обвинению Паршину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Как стало известно, оперативные мероприятия в отношении экс-замглавы Минцифры РФ проводились в течение года.

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#минцифры
#кадры
#михаил мишустин
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Reuters: Румыния стягивает войска к границе с Украиной
30 сентября 2023, 03:48

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Власти Румынии стягивают дополнительные военные силы к границе с Украиной, сообщает агентство Reuters.
По его данным, румынские военные перемещают к деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, средства противовоздушной обороны, а также оборудуют здесь дополнительные наблюдательные пункты, а также организуют патрули.

Как отмечается, Бухарест предпринял эти меры из-за опасений НАТО, что украинский конфликт якобы может перекинуться на территорию альянса.

Ранее сообщалось, что на приграничных с Украиной территориях румынские власти начали возводить бетонные бомбоубежища. Они предназначаются для укрытия местных жителей малонаселённых пунктов на время объявления воздушной тревоги, связанной с участившимися падениями обломков БПЛА, а также работой украинских систем ПВО. Правительство Румынии неоднократно обвиняло Россию в том, что падающие на территорию страны обломки принадлежат российским беспилотникам.

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#военные
#граница
#румыния
#украина
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Путин: БРИКС — это не военный союз, а площадка для выработки решений
30 сентября 2023, 03:05

Фото: сайт Кремля

Объединение стран БРИКС – это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на суверенитете и уважении друг друга. Об этом в своём выступлении в ходе Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» рассказал президент РФ Владимир Путин.
«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития», - сказал он во время своего выступления.

Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. В августе на саммите в Йоханнесбурге объявили о решении пригласить Египет, Эфиопию, Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ стать полноправными членами союза уже с 1 января 2024 года.

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#владимир путин
#брикс
#россия
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