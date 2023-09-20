Newsweek: Россия и Китай обладают в Генассамблее ООН большим влиянием, чем США

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США регулярно проигрывают России и Китаю в попытке склонить страны мира к мнению Вашингтона. Это показал анализ голосов на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН за последние 30 лет, сообщает издание Newsweek.
Эксперты изучили голоса ГА ООН и рассмотрели более полутора тысяч ситуаций с 1991 по 2020 годы, когда РФ и КНР не разделяли мнение Америки.
«Позиция этих двух стран преобладала в 86 процентах случаев», — указано в исследовании журнала.
Помимо этого, в статье сообщается, что члены НАТО последние годы перестали единогласно поддерживать позицию США.
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