Newsweek: Сотрудничество России и Ливана может остановить влияние США на Ближнем Востоке

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Укрепление отношений между Россией и Ливаном способно остановить влияние США на Ближнем Востоке. Об этом обозреватель Том О’Коннор написал в газете Newsweek.
Россия сотрудничает с Ливаном в сферах энергетической безопасности, образования, культуры, туризма и спорта. В рамках проекта несколько граждан Ливана приехали в Россию для обмена опытом.
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Анастасия Чинкова