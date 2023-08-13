Радио1
Главная / Новости / Политика/ Newsweek: Сотрудничество России и Ливана может остановить влияние США на Ближнем Востоке

Newsweek: Сотрудничество России и Ливана может остановить влияние США на Ближнем Востоке

13 августа 2023, 11:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Укрепление отношений между Россией и Ливаном способно остановить влияние США на Ближнем Востоке. Об этом обозреватель Том О’Коннор написал в газете Newsweek.

Он отметил, что, пока Байден занимается помощью Украине, Россия налаживает отношения со странами Ближнего Востока. Ливан является стратегически важной страной Средиземноморья, поэтому укрепление его отношений с Россией позволит лишить США возможности оказывать влияние на все страны Ближнего Востока.

Россия сотрудничает с Ливаном в сферах энергетической безопасности, образования, культуры, туризма и спорта. В рамках проекта несколько граждан Ливана приехали в Россию для обмена опытом.

Читайте также:

В Ливане запретили показ фильма «Барби» из-за пропаганды нетрадиционных ценностей

NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем

Путин заявил, что готовится соглашение с тремя африканскими странами
#сотрудничество
#россия
#сша
Читайте нас в
МИД КНР: США манипулируют Китаем, создавая напряжённость на Тайване
13 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

США намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, слова которого приводит агентство Xinhua.
Уточняется, что напряжённость в Тайваньском проливе связана с тем, что тайваньские власти хотят сотрудничать с США для обретения независимости, а США, в свою очередь, используют этот конфликт для сдерживания Китая.

Кроме того, китайское правительство осудило поездку заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США.

Напомним, что Тайвань имеет собственную администрацию с 1949 года, когда на него прибыли беженцы из Китая во время гражданской войны. Они сохранили флаг и атрибутику прежней Китайской Республики, которая существовала на острове до прихода к власти коммунистов. Тайвань требует независимости, однако китайское правительство считает его одной из провинций Китая.

Читайте также:

Володин: Вашингтон готовит Тайваню участь Украины

Военная помощь Тайваню со стороны США не понравится Зеленскому

Байден назвал Китай бомбой замедленного действия
#китай
#сша
#конфликт
Читайте нас в
Гуаньча: Американский план по истощению России руками Украины провалился
13 августа 2023, 08:48

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Американская стратегия по истощению и ослаблению России с помощью Украины потерпела крах. Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Гуаньча Дау Ланьцзян
В своей публикации в качестве примера он пишет о том, что ВСУ, понеся в первые дни контрнаступления огромные потери в военной технике, в том числе и западной, раз за раз за разом посылают пехоту в самоубийственные атаки на рубежи, занимаемые российской армией. В результате скоро пространство вокруг обороняемых российскими бойцами высот оказывается буквально завалено трупами украинцев.

Таким образом, стратегия США, направленная на истощение военной мощи России полностью провалилась. В Результате Зеленский и киевская верхушка уже не могут повернуть назад, а потому не находят себе места из-за тревоги о своем будущем. Поражения на передовой подрывают моральный дух украинских солдат и заставляют усомниться в необходимости продолжения боевых действий.

​Читайте также:

Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ были готовы к наступлению ВСУ в Запорожье

На Украине признали скорую потерю Купянска

В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине

Читайте нас в
Bild: Rheinmetall до конца 2023 года поставит Киеву новый разведывательный беспилотник Luna NG
13 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/alzay

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ещё до конца нынешнего года поставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) новый современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом пишет германское издание Bild am Sonntag.
По информации газеты, в комплект также будут входить войдут стартовая катапульта для дрона и наземная станция управления.

LUNA NG представляет собой новую серию производимых в ФРГ  беспилотников. Помимо использования в качестве разведывательного, такой БПЛА может обеспечивать войскам сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.

LUNA NG – это легкий беспилотник самолетного типа, который может провести в полете 12 часов и удалиться на расстояние свыше 100 км. Это модернизированная версия Luna X-2000, который состоял на вооружении германского Бундесвера с начала 2000-х годов.

Читайте также:

Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие

В Германии решили передать Украине крылатые ракеты

Немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ
#беспилотник
#поставки
#оружие
#германия
#украина
Читайте нас в
Спикер ВМС Украины Плетенчук: Открыта регистрация торговых судов для их прохода в Чёрном море
13 августа 2023, 06:24

Фото: iStock/claffra

Открыта регистрация торговых судов, готовых проходить по временным маршрутам в украинские порты на Черном море. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По словам Плетенчука, принято принципиальное решение «открыть эти пути морских коммуникаций», уже работает координатор этого процесса, судовладельцы и капитаны торговых кораблей предупреждены об опасности следования данными маршрутами.

«Конечно, это всё будет происходить под наблюдением Вооружённых сил Украины», — сказал спикер украинских ВМС.

При этом он отдельно подчеркнул, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

Украина не дает гарантий безопасности прохода судам через временные коридоры в Черном море
Ранее ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. При этом в ведомстве предупреждают, что на всем пути следования судов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

Читайте также:

Украина не дает гарантий безопасности прохода судам через временные коридоры в Черном море

Украинские власти официально объявили зоной военной угрозы черноморские порты России

В МИД России допустили досмотр судов в Чёрном море


По сдлол
#украина
#чёрное море
#корабль
Читайте нас в
Die Welt: Cомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят сразу и Украине, и Германии
13 августа 2023, 04:44

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Колебания, которые испытывает канцлер Германии Олаф Шольц по поводу поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, негативно сказываются не только на Киеве, но и на Берлине. Так считает Тор Барфус, обозреватель немецкого издания Die Welt.
«Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал "волк", он слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания», — рассуждает журналист.

Он добавил, что передача ракет Киеву уже не изменит правила игры на поле боевых действий.

Напомним, советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия. Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.

​Читайте также:

Глава МИД Украины призвал союзников как можно скорее предоставить ракеты Taurus и ATACMS

ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине

«Ъ»: В Бундестаге выступают за поставку Украине ракет Taurus

#ракета
#германия
#украина
Читайте нас в
WP: Украинский экс-министр считает, что напряжение между Варшавой и Киевом чревато расколом
13 августа 2023, 03:21

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В ныне существующих отношениях Украины и Польши возможны ошибки, которые рано или поздно приведут к расколу. Об этом рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в беседе с Washington Post.
«Меня это беспокоит <...> Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение <...> ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», — рассказал Милованов.

Ранее польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов. Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии.

Значимые разногласия между правящими верхушками обеих стран ярко проявились в начале августа. Министр канцелярии президента Польши, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач высказался, что Украина должна бы ценить ту помощь, которую Варшава оказывает Киеву на протяжении длительного срока.

Экс-советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предположил возможное вмешательство Польши и Латвии в ситуацию на Западной Украине. Он утверждает, что Польша может рассматривать возможность занять часть территории Украины в случае ее дестабилизации.

Читайте также:

В США заявили о желании Польши захватить часть Украины

Президент Польши Дуда признал неспособность ВСУ провести контрнаступление

Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины


#польша
#украина
Читайте нас в
Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку ЭКОВАС
13 августа 2023, 03:04

Фото: iStock/DancingMan

Европейский Союз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в этом пережившем госпереворот африканском государстве, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Евросоюз поддерживает «поиск дипломатического решения ситуации в Нигере при параллельной мобилизации резервных сил ЭКОВАС», отметил глава европейской дипломатии.

Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.

Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. В эфир вышел командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Свергнутый президент находится в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.

А сегодня, 10 августа, стало известно, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

Читайте также:

В Нигере распорядились привести военнослужащих в боевую готовность

Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну

Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали нацгвардию

#евросоюз
#нигер
#санкции
Читайте нас в
Из-за наводнений в Приморье в регион направлена группа из центрального аппарата МЧС
13 августа 2023, 02:38

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморский край для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Как сообщили в ведомстве, координацию действий по борьбе с наводнениями будет осуществлять генерал-лейтенант Анатолий Елизаров — директор департамента оперативного управления МЧС.

За последние дни на юге Приморья прошли сильные дожди, во время которых выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего пострадали Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. 

Всего из-за паводка оказались повреждены 65 населенных пунктов. В частности, в Уссурийске пострадало 35-40 процентов территории города (это наводнение стало самым мощным для города за последние 10 лет).

Читайте также:

В Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы

Под Уссурийском проливные дожди затопили приют с собаками

ТАСС: В Приморском крае легковушка рухнула в воду при обрушении автомобильного моста


#наводнение
#мчс
Читайте нас в
МЧС: Пожар на сухогрузе в Архангельске удалось ликвидировать
13 августа 2023, 02:04

Фото: РИА Новости/Игорь Чуприн

Пожар на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Возгорание потушили в 22:27 по московскому времени. До этого пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.



Ранее в субботу около 14:30 мск в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о пожаре на грузовом судне «Терский берег». Инцидент произошел на Маймаксанском шоссе, где находится траловый флот, имеющий погрузочный причал. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют.

В тушении пожара были задействованы 12 единиц основной и специальной техники, а также 45 человек личного состава.

Читайте также:

В Саратове произошел пожар на складе с этиловым спиртом, есть пострадавший

Квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса

Пожарные службы ликвидируют очаги возгорания на взорвавшемся заводе в Сергиевом Посаде


#мчс
#пожар
#корабль
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников