Фото: iStock/CRobertson
По словам основателя американского журнала American Conservative Скотта Макконнелла, США сами спровоцировали Россию к началу спецоперации на Украине.
Журналист подчеркнул, что российско-украинский конфликт был последствием «безответственной» политики США и что Вашингтон не имел серьезных причин для поддержки антироссийских сил в Украине. Он считает, что Россия действовала в соответствии с интересами своей безопасности, как это сделала бы любая другая суверенная держава, если бы столкнулась с попыткой построения военных баз у своих границ со стороны своего геополитического соперника.
Читайте также:
В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра
В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ
Артем Кузьмин