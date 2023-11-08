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Newsweek: США допустили бы проведение своей спецоперации в Мексике

08 ноября 2023, 04:49
Фото: iStock/CRobertson

Фото: iStock/CRobertson

По словам основателя американского журнала American Conservative Скотта Макконнелла, США сами спровоцировали Россию к началу спецоперации на Украине.

Макконнелл считает, что Вашингтон также пришел бы к таким же мерам, если бы столкнулся с антиамериканским государственным переворотом в Мексике.

Журналист подчеркнул, что российско-украинский конфликт был последствием «безответственной» политики США и что Вашингтон не имел серьезных причин для поддержки антироссийских сил в Украине. Он считает, что Россия действовала в соответствии с интересами своей безопасности, как это сделала бы любая другая суверенная держава, если бы столкнулась с попыткой построения военных баз у своих границ со стороны своего геополитического соперника.

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В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
Регев: израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после операции
08 ноября 2023, 04:37

Фото: iStock/gorodenkoff

После завершения операции израильские силы безопасности останутся в секторе Газа с целью предотвратить возрождение террористических элементов, заявил Марк Регев, старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в интервью телеканалу CNN.
Он подчеркнул важность присутствия израильских сил безопасности, чтобы предотвратить реактивацию ХАМАСа после победы над ним.

Тем не менее, Регев отметил, что Израиль не имеет намерения оккупировать сектор Газа и не стремится к управлению этим регионом.

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#сша
#указ
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В Израиле раскрыли местонахождение лидера ХАМАС Яхья Синвара
Министр обороны Израиля Галант: Лидер ХАМАС Синвар прячется в бункере
08 ноября 2023, 04:32

Фото: iStock/tupungato

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар «прячется в бункере». Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы оборонного ведомства, Синвар «прячется, тем самым позволяя командирам движения умирать». Галант подчеркнул, что командиры армии Израиля руководят войсками с передовой, «добиваясь успехов на местах»

Йоав Галант также назвал впечатляющими действия Армии обороны Израиля за прошедшие сутки.

Напоминаем, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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#израиль
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МВД перестанет наказывать россиян за 46 видов нарушений
08 ноября 2023, 04:00

Фото: iStock/Akintevs

Полномочия Министерства Внутренних Дел России (МВД) по составлению протоколов и расследованию дел в отношении 46 видов административных правонарушений, подпадающих под контроль других ведомств, будут сокращены. Информация о планируемых изменениях поступила из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, и ожидается, что законопроект по данному вопросу будет представлен в Государственную Думу к 10 ноября, пишут «Известия».
Согласно этим планам, МВД больше не будет отвечать за составление протоколов и расследование нарушений в областях, таких как перевозка крупногабаритных грузов, оборот алкоголя и несанкционированное предпринимательство, нарушающее лицензионные требования. Кроме того, МВД освобождают от контроля в областях охоты на медведей, рыбной ловли без разрешения и незаконных вмешательств в нефтепроводы.

Некоторые дублирующие полномочия МВД будут сохранены, но они будут подвергнуты более глубокому анализу с учетом возможных угроз для общественной безопасности.

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СБ ООН 8 ноября проведёт закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
08 ноября 2023, 03:48

Фото: iStock/travelview

Совбез ООН в среду, 8 ноября, проведёт закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает постпредство Бразилии при организации.
«Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу РФ», — проинформировали в бразильском постоянном представительстве при ООН.

Уточняется, что встреча по ситуации с диверсией на газопроводах пройдёт за закрытыми дверьми. Она последует за открытым заседанием Совет Безопасности по Украине, которое запланировано на 23:00.

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#рф
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Армия РФ получит стратосферный ударно-разведывательный комплекс
08 ноября 2023, 03:43

Фото: iStock/vasile voicu

Министерство Обороны Российской Федерации разрабатывает ударно-разведывательный комплекс, который способен выполнять разведывательные задачи, пролетая на больших высотах, включая стратосферу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
«Министерство Обороны России начало разработку нового ударно-разведывательного комплекса (УРК). Этот комплекс включает в себя летательное средство, способное выполнять задания на больших высотах, включая полеты в стратосфере», - заявил источник.
Новый комплекс будет оснащен возможностью передачи координат целей для наземных ракетных систем, артиллерии, авиации и военных кораблей Военно-морского флота. По планам, на борту летательного средства будут устанавливаться специальные контейнеры с разведывательными системами, включая радиолокационные, радиотехнические и оптико-электронные устройства.

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В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ
08 ноября 2023, 03:06

Фото: iStock/rarrarorro

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал в поддержку законопроекта, который предусматривает передачу Украине российских активов, пишет РИА Новости.
Результаты голосования свидетельствуют о том, что комитет одобрил законопроект большинством голосов: 40 голосов «за» и 2 «против». Согласно этому законопроекту, «все права, права собственности и доход от конфискованных российских активов переходят к правительству США, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины», указано в соответствующем документе.

Этот законопроект также предоставляет госсекретарю полномочия выделять дополнительную помощь Украине, используя для этого замороженные российские активы. Предполагается, что решение о конфискации активов, находящихся под американской юрисдикцией, будет принимать президент США, и средства после конфискации перейдут в «фонд поддержки Украины».

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Байден на год продлил указ о санкциях против Ирана
Белый дом: Байден на год продлил указ о санкциях против Ирана
08 ноября 2023, 03:03

Фото: iStock/Racide

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году. В Белом доме отметили, что соответствующий указ является правовым основанием для применения санкций к Ирану.
«Наши отношения с Ираном до сих пор не нормализованы, и процесс имплементации договоренностей с Ираном от 19 января 1981 года продолжается. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация и принятые на сегодняшний день меры реагирования на неё должны оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года», — цитирует РИА Новости заявление Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации впервые ввёл президент США Джимми Картер. Указ 12170 главы государства стал ответом на захват исламистами 52 американцев в посольстве США в Тегеране и  блокировал все активы правительства и Центробанка Ирана в Соединённых Штатах.

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Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе
Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе для защиты НАТО
08 ноября 2023, 02:54

Фото: iStock/CRobertson

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США могут изменить в Европе расстановку своих после того, как Вашингтон приостановит выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом пишет ТАСС.
Кирби отметил, что Соединённые Штаты могут пойти на подобный шаг в том случае, если он гарантирует выполнение перед союзниками обязательств, предусмотренных пятой статьей НАТО.

«Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня», — цитирует агентство слова представителя американских властей.

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#сша
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«С нас хватит». В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков
Politico: польские водители разоряются из-за конкуренции с украинцами
08 ноября 2023, 01:57

По информации Politico, протесты, организованные польскими дальнобойщиками на границе с Украиной, связаны с их неудачей в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые предлагают свои услуги по более низким ценам.
Издание отмечает, что польские водители выражают недовольство тем, что украинцы выполняют грузоперевозки как внутри Польши, так и между Польшей и третьими странами.

Один из организаторов протестов Яцек Сокул, владелец маленькой компании на востоке Польши, рассказал, что украинские водители предоставляют свои услуги значительно дешевле, как внутри страны, так и за ее пределами. Это привело к тому, что он вынужден был сократить штат водителей своей компании на 40 процентов из-за неспособности конкурировать с украинскими коллегами.

Президент польской отраслевой организации «Transport i Logistyka Polska» Мацей Вроньский сообщил, что протесты дальнобойщиков начались спонтанно. Он отметил, что эти акции пришлись на период политического вакуума, связанного с передачей власти от старого правительства к новому в Польше.

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