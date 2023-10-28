Newsweek: Венгрия и Словакия нанесли Зеленскому двойной удар

Президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар от своих европейских союзников, после того, как главы правительств Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо отказались поставлять оружие для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 27 октября американское издание Newsweek.
По данным журнала, сейчас украинский лидер столкнулся с серьезной проблемой в Центральной Европе, поскольку некоторые лидеры этого региона высказываются против военной помощи Киеву со стороны Евросоюза и НАТО.
Они также напомнили, что Словакия до настоящего момента предоставила Киеву немалый объем военной помощи, направив ему значительное количество снарядов, бронетехники, артиллерийских орудий, а также самолетов.
Ранее издание Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило о том, что на саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Словакии Роберт Фицо выступили против выделения Украине 50 миллиардов долларов.
По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет.
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«Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьеру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы», — отмечают журналисты Newsweek.
Ранее издание Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило о том, что на саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Словакии Роберт Фицо выступили против выделения Украине 50 миллиардов долларов.
По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет.
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Артем Путинцев