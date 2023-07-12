NHK: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

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В среду, 12 июля, КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны.
По информации береговой охраны Японии, баллистическая ракета большой дальности была запущена из района Пхеньяна и находилась в полете более часа, после чего упала в море. Рыболовецким судам было рекомендовано не приближаться к обломкам в случае их обнаружения, передает ТАСС.
Правительство Японии выразило протест северокорейским властям по поводу запуска снаряда. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал действия КНДР недопустимыми и указал на то, что они угрожают миру и безопасности региона и всего международного сообщества.
Также Мацуно отметил, что ракета упала в 250 километрах от острова Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба, связанного с запуском, на текущий момент не зафиксировано.
Отмечается, что это уже 12-й запуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР с начала нынешнего года.
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Правительство Японии выразило протест северокорейским властям по поводу запуска снаряда. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал действия КНДР недопустимыми и указал на то, что они угрожают миру и безопасности региона и всего международного сообщества.
Отмечается, что это уже 12-й запуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР с начала нынешнего года.
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Александр Бойцов