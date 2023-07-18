NHK: КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету

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КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал NHK.
Ранее сообщалось о запуске баллистической ракеты Северной Кореей. Официально данная информация в настоящее время не подтверждена. По предварительным данным, ракеты были направлены в Восточное море. Сведений о каких-либо разрушениях нет.
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Анастасия Крестьянова