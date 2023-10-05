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NHK: Япония приступила к сбросу второй партии воды с АЭС «Фукусима-1»

05 октября 2023, 05:17
Фото: iStock/takashi_miki

Фото: iStock/takashi_miki

В Японии начали сброс второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщает телеканал NHK.
Ожидается, что в течение ближайших семнадцати дней в Тихий океан будет слито около 7800 тонн жидкости.

Управление процессом осуществляет компания TEPCO, оператор аварийного энергетического объекта. По заверениям японских экспертов, жидкость «Фукусимы-1» ещё до начала сброса прошла тщательную очистку, после чего была разбавлена морской водой.


Представители фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

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#аэс
#япония
#вода
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Bloomberg: Турция проведёт встречу по решению конфликта на Украине
05 октября 2023, 05:04

Фото: iStock/9parusnikov

​Турция в октябре проведёт международную встречу, в ходе которой будут обсуждаться пути урегулирования конфликта на территории Украины и реализации «формулы мира» президента Зеленского. Об этом пишет Bloomberg.
«Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности», — пишет агентство.

По информации издания, встреча пройдёт в Стамбуле.

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#план
#турция
#встреча
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Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников
Atlantic: Украина потеряла поддержку Польши и Словакии
05 октября 2023, 04:51

Обозреватель Петр Косицкий заявил, что Украина из-за ошибок киевских властей лишилась поддержки Польши и Словаки. Об этом пишет Atlantic.
«Выходной 30 сентября ознаменовал зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины — не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и в двух некогда стойких сторонников в Восточной Европе», — говорится в публикации.

Журналист отметил, что победа на внеочередных выборах в парламент Словакии партии Smer под руководством Роберта Фицо, ранее критиковавшего помощь Киеву, стала для Украины серьёзной проблемой.

Одновременно с этим прекращается поддержка Киева и со стороны Польши, добавил Косицкий. 

«Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены», — заключил обозреватель.

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RS: Сокращение западной помощи стало переломным моментом для Украины
#помощь
#журналист
#поддержка
#украина
#польша
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Кандидат в спикеры палаты конгресса США Джордан выступил против помощи Киеву
05 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/Liukov

Кандидат в спикеры палаты представителей США Джим Джордан выступил против помощи Украине. Об этом сообщает CNN.
Республиканец в настоящее время занимает должность председателя юридического комитета палаты представителей. Накануне он заявил, что хочет предложить на роль спикера нижней палаты конгресса свою кандидатуру.

«Я против этого», — ответил политик на вопрос одного из журналистов о помощи Киеву.

Он подчеркнул, что главная проблема граждан США не завязана на украинском конфликте. Американцев в первую очередь волнует обстановка на приграничных территориях и преступность в населенных пунктах.

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#план
#украина
#помощь
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Дональд Трамп снова не смог попасть в число богатейших людей Америки
05 октября 2023, 04:16

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Дональд Трамп вот уже второй раз за последние три года не смог попасть в список 400 богатейших жителей Соединённых Штатов по версии журнала Forbes.
Состояние экс-президента по сравнению с 2022 годом сильно сократилось — cразу на 600 млн долларов. Сегодня оно составляет $2,6 млрд. Трампу не хватило около $300 млн, чтобы попасть в топ-400 богатеев США

Forbes уверен, что главная финансовая проблема политика – его социальная сеть Truth Social, которая не стала популярной среди американцев и потеряла 85% от изначальной оценочной стоимости.
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Экс-разведчик Риттер назвал виновника кризиса в США
Экс-разведчик Риттер: В политическом кризисе США виноват совсем не Путин
05 октября 2023, 04:05

Фото: iStock/kieferpix

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что политический раскол в Соединённых Штатах произошел вовсе не из-за спецоперации на Украине, начатой президентом РФ Владимиром Путиным, однако стал доказательством успеха подхода российского лидера к внешней политике.
«Мы стали жертвой не Путина, а рационального подхода, который Россия избрала для решения международных проблем», — сказал Риттер.

По его мнению, Путин решает все вопросы «коллегиально», и это выгодно отличает внешнюю политику РФ от политики США.

«Если услышите, что кто-то винит Путина, то можете считать, что этот человек не знает про Россию ничего вообще», — заключил бывший разведчик.

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#план
#путин
#рф
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Трамп предложил американским властям перестать тратиться на Украину
05 октября 2023, 03:44

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешней американской администрации перестать выделять деньги на нужды Украины по крайней мере до тех пор, пока Америка не сравняется по размерам этих трат с Европой. Об этом Трамп сам написал в собственной соцсети Truth Social.
«Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — подчеркнул экс-президент.

По словам Трампа, европейцы «отстают» от американцев в смете финансирования Украины — и это при том, что Вашингтон уже потратил на поддержку Киева 175 миллиардов долларов. Бывший глава Белого дома задался вопросом о том, почему «бесчестный Джо Байден» не заставит Европейский Союз перечислить Киеву необходимые средства.

Ранее США активно помогали Украине с начала СВО, которая началась 24 февраля 2022 года, но с недавнего времени американские власти временно ограничили поддержку Украины. Владимир Зеленский лично планировал провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить этот вопрос.

Украина из-за отказа США включить в свой временный бюджет помощь Киеву потеряла $24 млрд. Речь идёт о сумме, которая могла бы быть заработана Украиной за восемь месяцев и три дня. На 2023 год в бюджет Украине заложены доходы на уровне около $36 млрд (1,33 трлн гривен). Таким образом, сумма неполученного финансирования составит две трети от доходов страны за этот год.

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#дональд трамп
#сша
#европа
#украина
#финансирование
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ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа
05 октября 2023, 03:35

Фото: iStock/Racide

ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками бывшего американского президента Дональда Трампа по политическим мотивам, указав при этом на возможность таких действий при наличии оснований. Об этом пишет РИА Новости.
«Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным», — цитирует агентство слова представителя спецслужбы.

В ФБР добавили, что ведут расследования в отношении лиц, совершавших акты насилия или угрожающих насилием.

«Мы не предпринимаем действий на основании политических убеждений или любой деятельности, защищенной первой поправкой к конституции», — подчеркнули в бюро.

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#сша
#политика
#дональд трамп
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Владимир Путин поздравил российских учителей с их профессиональным праздником
05 октября 2023, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил отечественных педагогов и наставников с Днём учителя, который отмечается 5 октября.
В своём поздравлении российский президент отметил, что сегодня по всей стране звучат тёплые слова благодарности своим учителям. По словам Владимира Путина, учитель — это не просто профессия а, по сути, призвание, особая и благородная миссия

Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.

Кроме того, Путин пообещал, что власти будут работать над расширением мер поддержки учителей, а также строить и ремонтировать российские школы.

Необходимо помощь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил ранее российский лидер в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».

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#владимир путин
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«Ъ»: Украина требует от Финляндии экстрадиции россиянина Воислава Тордена
05 октября 2023, 02:45

Фото: iStock/diegograndi

Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России, пишет «Коммерсант».
Тордена обвиняют в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки. По словам адвоката Александра Почуева, его подопечный родился в России, но большую часть жизни прожил в скандинавских странах. В 2014 году он в качестве добровольца отправился на Донбасс. Представители Тордена заявили, что из-за участия в событиях в ЛНР его лишили вида на жительство в Норвегии, а также установили запрет на въезд в шенгенскую зону.

В этом году россиянин решил, что санкции с него сняты, так как Финляндия выдала ему биометрическую визу, вид на жительство и присвоила номер соцстрахования.

Полиция впервые задержала Воислава Тордена 20 июля. Изначально его обвиняли в незаконном пересечении границы шенгенской зоны из-за сокрытия персонданных, хотя еще в 2016 году он официально сменил свои имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена в целях безопасности. Кроме того, было открыто производство по отзыву вида на жительство Тордена в Финляндии.

Сам россиянин любые обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, на Украине из-за трудной обстановки сейчас легко найти людей, которые согласятся выступить в качестве свидетелей якобы совершенных бойцами «Русича» преступлений или потерпевших от них.

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#санкции
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#донбасс
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