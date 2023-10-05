NHK: Япония приступила к сбросу второй партии воды с АЭС «Фукусима-1»

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В Японии начали сброс второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщает телеканал NHK.
Ожидается, что в течение ближайших семнадцати дней в Тихий океан будет слито около 7800 тонн жидкости.
Управление процессом осуществляет компания TEPCO, оператор аварийного энергетического объекта. По заверениям японских экспертов, жидкость «Фукусимы-1» ещё до начала сброса прошла тщательную очистку, после чего была разбавлена морской водой.
Представители фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически.
В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.
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Управление процессом осуществляет компания TEPCO, оператор аварийного энергетического объекта. По заверениям японских экспертов, жидкость «Фукусимы-1» ещё до начала сброса прошла тщательную очистку, после чего была разбавлена морской водой.
В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.
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Артем Путинцев