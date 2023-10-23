NI: Сотрудничество России и КНДР будет расширяться.

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Встречу лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре нельзя недооценивать. Она показала, насколько прочны, стабильны и перспективны отношения между двумя странами.
Она также отметила, что между Россией и КНДР сложились стабильные и позитивные отношения, которые будут только развиваться и укрепляться в перспективе. Госпожа Ку, в частности, выделила уважительное отношение глав государств друг к другу. Например, встреча была организована во Владивостоке, а не в Москве, чтобы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну было удобно и он смог приехать на саммит на поезде.
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Александр Бойцов