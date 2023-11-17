«Ни цента больше для Украины»: Сенатор из США призвал расследовать растрату средств Киевом

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Соединенные Штаты Америки должны провести расследование о трате американских средств украинскими чиновниками, об этом заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News.
«Мы должны знать, как каждый цент тратится на Украине. Какие-то наши средства использовались для взрыва «Северного потока — 2»? Американские военные и ЦРУ присутствуют сейчас на Украине? Нам нужно знать факты. Ни цента больше для Украины», - заявил Хоули.
При этом, по словам сенатора, необходимо также изучить, как были потрачены выделенные ранее деньги, которые предназначались Вооруженным силам Украины.
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