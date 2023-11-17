«Ни цента больше для Украины»: Сенатор из США призвал расследовать растрату средств Киевом

Соединенные Штаты Америки начинают осознавать, что их попытки изолировать и подавить Россию совершенно ни к чему не приводят, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев в интервью для «РИА Новости».