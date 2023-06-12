NI: Запад столкнется с великой расплатой

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Наир считает, что убеждения и структуры, на которых формировалось господство Запада, вскоре пошатнуться, так как странам придется столкнуться с многополярным миром. Он связал это с пятью тенденциями, которые побудят западные государства отказаться от монополии на власть. В их числе пересмотр истории, переоценка мирового порядка, разоблачение западного миротворчества, потеря доверия к зарубежным изданиям, а также свержение финансовой надстройки Запада.
«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше», — заключил Чандран Наир.
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