«Ничего личного, просто бизнес»: Захарова отреагировала на выступление Байдена

Фото: официальный Telegram-канал МИД России
Вашингтон всегда обманывал мир, прикрываясь словами о борьбе за свободу и демократию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём Telegram-канале она отреагировала на выступление президента США Джо Байдена, который, в частности, назвал помощь Киеву «разумной инвестицией» США во имя будущих поколений.
«Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — написала она.По словам Захаровой, для Америки войны всегда были «разумными инвестициями», так как проходили не на её территории, а чужие издержки Белый дом никогда не волновали: там руководствовались, отметила представитель МИД РФ, старым принципом «ничего личного, просто бизнес».
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