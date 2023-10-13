«Ничему хорошему не научат»: Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ

Фото: kremlin.ru
Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ, на заседании Совета глав государств — членов СНГ.
«Вы зря читаете американские СМИ, они вас нехорошему научат», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.
По итогам заседания главы государств подписали 16 документов, в том числе об учреждении Международной организации по русскому языку, председательстве в СНГ в 2024 году, Заявлении глав государств-участников содружества о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.
Читайте также:
В Кремле объяснили, как украинский флаг оказался на саммите СНГ
Путин: Киев всегда выступал за зону свободной торговли в СНГ
Путин: Предложение ЕС Украине было равнозначно уничтожению основных отраслей
Евгения Парфентьева