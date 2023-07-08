Нидерландский премьер Марк Рютте объявил о своей отставке

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Причиной стали, по его словам, «непримиримые» разногласия в области миграционной политики внутри правящей коалиции, как сообщает «Коммерсантъ»
Премьер-министр Рютте, возглавлявший правительство Нидерландов четыре раза подряд, начиная с 2010 года, дал пресс-конференцию, на которой заявил, что сложившаяся ситуация является прискорбной политической реальностью, и он немедленно предложит королю Виллему-Александеру отставку всего кабинета министров.
Тем не менее, согласно действующим законам королевства, до проведения внеочередных парламентских выборов и сам 56-летний Марк Рютте, и все члены его правительства продолжат исполнять свои обязанности.
По данным «Российской газеты», правительственная коалиция, членами которой являются возглавляемая Марком Рютте «Народная партия за свободу и демократию», а также «Демократы 66», «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз» не смогла договориться о мерах по ограничению притока просителей в Нидерландах политического убежища.
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