Нигер временно прекратил поставлять во Францию уран и золото

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Новые власти Нигера перестали экспортировать уран и золото во Францию. Об этом сообщает BBC.
Ранее в МИД Франции заявили о приостановке финансирования добывающей промышленности Нигера до полного установления порядка в стране. Также сотрудничать с африканским государством временно прекратили Испания и Германия.
Кроме того, сейчас на территории Нигера находятся около 600 французов. Власти пока не заявляли о возвращении на родину своих граждан.
Ранее сообщалось, что большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера принадлежит Франции. При этом, перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для европейской страны, поскольку она дополнительно ведёт добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.
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Кроме того, сейчас на территории Нигера находятся около 600 французов. Власти пока не заявляли о возвращении на родину своих граждан.
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Анастасия Чинкова