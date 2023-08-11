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Нигер ждет полной поддержки от России на своем новом пути, заявил председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда в интервью «РИА Новости».
«От России мы ждем... поддержки в этих новых начинаниях... Россия не может нас предать, но Франция делает это годами, навязывая нам терроризм», - прокомментировал ситуацию Эль-Дауда.
Он также напомнил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов.
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